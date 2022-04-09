上海疫情｜2歲女隔離母自殺？微博：辟19類謠言、清逾4萬違規信息

上海等地的本土新冠肺炎疫情持續，期間部分謠言和不實信息也藉機滋生，甚至傳出武警將接管封控社區等。對此，微博周六（9日）表示，已對19類涉上海疫情謠言予以辟除，清理違規信息4萬餘條。



微博管理員表示，站方截至周五（8日）共對19類涉上海疫情的典型謠言予以辟除，包括「28個崇明人坐集裝箱逃到江蘇」、「上海2歲女孩媽媽因女兒隔離治療自殺」等，同時按照《微博社區公約》清理1156條相關違規內容，對首發賬號予以關閉處置。

除積極辟除謠言，站方亦對疫情相關言論攻擊，以及可能引發網暴的不良內容進行排查清理，截至周五累計排查清理4萬餘條相關違規信息，處置了1921個賬號。當中地域攻擊的，清理2.1萬條違規信息，處置731個賬號；人身攻擊的，清理1.8萬條違規信息，處置989個賬號；洩露個人隱私的，清理438條違規信息，處置201個賬號。

微博管理員又提到，作為平台，微博積極履行主體責任，特別是在國家網信辦指導下，認真落實2022「清朗·打擊網絡謠言」專項行動要求，不斷完善微博闢謠工作機制，強化信息識別，對謠言不實信息及時打標籤加以引導。建立健全溯源機制，對影響大、傳播廣、無權威來源的信息及時查證，對首發、多發、情節嚴重的賬號，從嚴快速予以處置。