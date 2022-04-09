港識深事｜深圳市新目標：2025年上市公司突破600家

深圳市周五（8日）召開《深圳市人民政府關於加快培育壯大市場主體的實施意見》（下稱《實施意見》）政策解讀新聞發布會，其提出到2025年，上市公司突破600家的新目標。



深圳全市截至去年底共有380萬家市場主體，居全國第一，包括139萬家個體工商戶和241萬家企業，當中有1.3萬家規模以上工業企業、1.2萬家限額以上批發和零售企業、1.1萬家規模以上服務業企業。《實施意見》提出了加快培育壯大市場主體的工作目標，年均新設立逾50萬家市場主體，全市市場主體總量到2025年突破460萬家，各類企業總量超過320萬家，企業與個體工商戶佔比達到7：3。

同時，規模以上工業企業總量逾1.5萬家，國家專精特新「小巨人」企業逾600家，國家製造業單項冠軍達到逾80家，境內外上市公司突破600家，世界500強企業增至10至12家，國家級高新技術企業達2.2萬家，獨角獸企業新增約20家。

市發展和改革委員會主任郭子平表示，據初步的計算，今年至2025年間，深圳市本級財政將直接投入超過300億元人民幣資金，通過扶持獎勵、入庫培育、平台建設、優化環境，為市場主體提供政策支持和服務保障。