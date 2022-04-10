上海疫情｜復旦教授傳下樓取菜被毆　施暴者：打人是政府給的權力

微博認證為「知名財經博主」的用戶「@中國劉傑」發文稱，復旦大學教授黃河4月9日早上在下樓取菜被幾個壯漢毆打，黃河的太太報警後，但派出所警察說不可進入小區，需等小區內一位警察來處理，導致黃河被圍毆時間較長，而幾位毆打者皆聲稱，這是「政府在疫情期間給他們的權力」。



根據上述用戶帖文，被襲擊的黃河教授表示，4月9日早上他接到通知有一批蔬菜到貨，於是下樓至幸福小鎮三號樓物資流轉處去取，結果發現貨架上並無他家的貨物，原應發在貨架上的貨物被人單獨放在旁邊。

隨後，有一名身穿防護服的女性義工朝他大喊：「你老婆不是嫌我們身上有病毒嗎？你的東西我們就不放在那邊了，你到這邊來取！」黃河於是上前，詎料周圍埋伏的幾個壯漢立刻將其圍住，他立刻掏出手機拍照取證，但卻立即出現更多人圍攻他，其中有人一度將他的口罩打落，並試圖搶奪他的手機。

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黃男向另一條路退去，但這群人衝上來，聯手將其攔腰抱住，並且使他頭部觸地，用腳朝他的腹部與腿部、背部猛踢，導致他的腹部劇烈疼痛并且有表皮瘀傷、背部撕裂傷，並威脅他交出手機刪除影片。

黃河的太太在第一時間報警，但是派出所警察說不可進入小區，需等小區內一位警察來處理，導致我被圍毆時間較長，幾位毆打者皆聲稱這是「政府在疫情期間給他們的權力」，且參與毆打人中有兩名穿制服的保安。

急救車抵達後，黃河被送院做全面檢查，醫生表示他有輕度腦震盪，眼睛亦有機會受損。不過由於眼科因疫情關閉，尚未進行眼部具體檢查。他回家後發現，腹部也有嚴重挫傷，疑似腳踢或棍棒擊打所致，派出所已送來驗傷單，建議他再去醫院做一次腹部檢查。

據復旦大學國際關係與公共事務學院官網，黃河是學院的國際政治系教授，博士生導師，復旦大學國際經濟與政治研究中心主任，中國國際經濟關係學會理事。

微博網民表示：

「潮水退去，才看到國際化大都市的褲衩子都沒穿。」

「我從19年疫情開始，我就反對這種糊里糊塗的召集志願者。有些就是混子藉機會報復社會。」

「幾位毆打者皆聲稱這是『政府在疫情期間給他們的權力』，政府怎麼評論？」

「政府給他們的權力，紅衛兵時代，也是這樣說的。」

「管你公司CEO，資本巨頭，高級白領，大學教授，總之，在紅袖章面前皆是螻蟻。」

「打人肯定不對，不過『你老婆嫌我們身上有病毒』這個是什麼情況啊，教授。」

「不管教授老婆說什麼，這幾位所謂的志願者敢說自己是國家暴力機關嗎？還國家給的權力打人，是膨脹得不知道自己姓啥了吧。」

