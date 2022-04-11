國家統計局：3月份居民消費價格同比漲1.5%　受疫情影響環比持平

國家統計局今日（11日）公布，今年3月份全國CPI（居民消費價格指數）數據。在今年頭三個月，全國居民消費價格平均比上年同期上漲1.1%。



數據顯示，全國居民消費價格同比上漲1.5%，其中城市上漲1.6%，農村上漲1.2%。食品價格下降1.5%，非食品價格上漲2.2%；消費品價格上漲1.7%，服務價格上漲1.1%。

受疫情和國際大宗商品價格上漲等因素影響，國內3月份的CPI環比持平，同比漲幅有所擴大。（澎湃新聞）

在各類商品及服務價格同比變動情況中，食品煙酒類價格同比下降0.3%，影響CPI下降約0.09個百分點。

食品中，畜肉類價格下降24.8%，影響CPI下降約0.99個百分點，其中豬肉價格下降41.4%，CPI降約0.83個百分點；鮮菜價格上漲17.2%，CPI上漲約0.37個百分點；蛋類價格上漲7%，CPI上漲約0.04個百分點；鮮果價格上漲4.3%，CPI上漲約0.09個百分點；水產品價格上漲4.2%，CPI上漲約0.08個百分點；糧食價格上漲2.0%，CPI上漲約0.04個百分點。

其他七大類價格同比均上漲。（澎湃新聞）

3月份，全國居民消費價格環比持平。其中，城市持平，農村持平；食品價格下降1.2%，非食品價格上漲0.3%；消費品價格上漲0.2%，服務價格下降0.2%。

在各類商品及服務價格環比變動情況中，3月份，食品煙酒類價格環比下降0.9%，影響CPI降約0.26個百分點。食品中，畜肉類價格下降4.9%，CPI降約0.15個百分點，其中豬肉價格下降9.3%，CPI降約0.12個百分點；鮮果價格下降2.3%，CPI降約0.05個百分點；水產品價格下降2.1%，CPI降約0.04個百分點；糧食價格上漲0.5%，CPI上漲約0.01個百分點；鮮菜價格上漲0.4%，CPI上漲約0.01個百分點。

其他七大類價格環比六漲一降。其中，教育文化娛樂價格下降0.3%。（澎湃新聞）

國家統計局城市司高級統計師董莉娟指出，受國內多點散發疫情和國際大宗商品價格上漲等因素影響，3月份的CPI環比持平，同比漲幅有所擴大。

從環比看，CPI由上月上漲0.6%轉為持平。其中，食品價格由上月上漲1.4%轉為下降1.2%，影響CPI下降約0.22個百分點。食品中，受節後消費需求回落及供給充足等因素影響，豬肉價格下降9.3%，其他肉類、水產品和鮮果價格降幅在1%至2.3%之間；受國際小麥、玉米和大豆等價格上漲及國內疫情影響，麵粉、食用植物油、鮮菜和雞蛋價格亦有上漲。

據測算，在3月份1.5%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.4個百分點，新漲價影響約為1.1個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI繼續保持穩定，3月份同比上漲1.1%，漲幅與2月份相同。