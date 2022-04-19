疫情｜衛健委：要旗幟鮮明反對「與病毒共存」等錯誤論調

上海封城重挫經濟及民生，引發爭議，甚至有醫生公開質疑「動態清零」政策。國家衛健委主任馬曉偉4月18日在官媒發文，強調要「旗幟鮮明」反對「與病毒共存」、「病毒流感化」等錯誤論調，中國衛生健康系統要發揚鬥爭精神，鞏固防控成果，迎接中共二十大。



馬曉偉4月18日在中共中央黨校的《學習時報》撰文指出，中國是人口大國，面對疫情反覆，如果不管「防」、放鬆「治」，醫療資源將面臨嚴重擠兑風險，大量長期病患、長者、兒童的健康將受到嚴重威脅，經濟社會平穩發展將受到嚴重影響。

他說，中國面對的是一場百年不遇的傳染病疫情，病毒還在不斷變異，疫情的最終走向存在不確定性，還沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的時候。

馬曉偉還提出防控新冠中國經歷了四個階段。第一階段是突發疫情應急圍堵階段，用三個月左右時間取得武漢保衛戰的成果。第二階段是常態化防控探索階段，以核酸檢測為中心擴大預防。第三階段是全鏈條精準防控的「動態清零」。

他表示，現在正處於「科學精準動態清零」的第四階段，面對快速傳播的Omicron疫情，要精鋭出戰，採取最嚴格、最徹底、最堅決果斷的措施。