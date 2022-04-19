上海疫情｜孫春蘭再下指示：堅持「動態清零」總方針　要以快制快

中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭在上海表示，疫情不等人，要以快制快、全力以赴將已部署的目標任務落實到位，壓茬推進，直至勝利。



據內媒《澎湃新聞》4月19日報道，孫春蘭17日至18日在上海調研指導疫情防控工作，主持召開疫情防控專題會、出席醫療救治專題會，連續第三天前往浦東新區、黃浦區，對社會面清零攻堅行動開展情況進行督導檢查。

孫春蘭說，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，把疫情防控作為當前最緊迫的事情，對照「四應四盡」目標要求，拿出決戰衝鋒、攻堅克難的精神狀態，下大力氣對疫情較重區域「拔根」，擰緊疫情傳播的「水龍頭」，全力以赴打贏疫情防控攻堅戰。

孫春蘭說，疫情不等人，要以快制快、全力以赴將已部署的目標任務落實到位，壓茬推進，直至勝利。要壓實領導幹部包保責任制，緊盯人員密集、防控難度大的區域，緊盯資源力量的薄弱環節，堅決有力靠前指揮，加快破瓶頸、強弱項、補短板。

要強化對防控政策的理解和執行，轉運收治不打折扣、沒有例外，切實做到應轉盡轉、日清日結。要認真開展流調排查，實事求是判定密接和次密接人員並排查管控到位。要深入細緻做好群眾工作，發揮基層治理作用，更好滿足居民生活物資和就醫用藥等基本需求，深入動員、引導、團結廣大群眾，讓群眾更好地理解、配合、支持防疫政策措施。

在救治病人方面，孫春蘭指出，要把醫療救治工作擺在突出位置，按照第九版診療方案，實事求是對患者進行分型，堅持分類收治，做好雙向轉診，中西醫結合，同質化規範化治療，加強悉心護理，關口前移防止輕症轉重症、危重症，全力以赴救治重症患者，千方百計降低病死率。