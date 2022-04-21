2022年4月15日，原本是一個平常的日子，可是就在這一天，你卻永遠離開了我們。

這一天是周五，也是香港復活節小長假的第一天，北京的同事中午在一起聚了餐，這是難得的一次團聚，當時我們還在微信群裡聊着天，說等在香港的你們回來，還要再一起重聚。

這一次未了的重聚之約之外，我們還有很多計劃，那些走遍中國各地、一起遊覽名山大川的約定，再也沒有機會去一一實現了。

你之前常說，忠孝兩難全，我想，每次說這話的時候，你心裏一定既飽含着對你所熱愛的祖國的無限熱情，也有不能時時陪伴在父母身邊盡孝的無限遺憾。

在一起共事的這幾年，因為我們都姓吳，所以常常會調侃說，「五百年前我們應該是一家人。」

去年11月到今年3月，這幾個月時間，在香港「同呼吸、共命運」的我們幾個，的確像家人一樣，周末會一起行山、做好吃的，除夕會做自己的拿手菜、一起跨年，平日裏會坐在一起喝酒、談天說地，你總是滔滔不絕，而且你每次也都會樂此不疲地做好吃的給大家，你做的肥腸雞、火鍋，真的很好吃，也是獨一無二的，我們還給你做的火鍋命了名，叫「吳迪撈」，在香港，有你的地方，就有美食，就有說不盡的故事，還有無限的歡樂……

大家都知道，你是一個熱愛美食、喜歡喝精釀啤酒的人，你曾說自己最大的願望，就是吃遍世界各地的美食，喝遍世界各地的精釀。

在北京的很多地方，都有我們共同的記憶。你每次從香港回到北京，我們都會固定去幾個地方，你喜歡吃望京一號的辣子雞、一魚兩吃，雙流老媽兔頭裏的麻辣兔頭、草原肚，還有亦莊上海沙龍的京A1990羊肉串，林肯公園旁邊新開的「下酒」，精釀酒吧更是數不勝數，我們常去的有京A、悠航、滾滾、盛夏……

除此之外，喜歡歷史的你，也是一個有着遠大理想抱負和家國情懷的人。

在你的電腦桌面上，寫着孟子的一段話，「故天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。」我想，這大概是你每次面臨艱難險阻和不如意時，給自己打氣的方式，給自己默默說的話。

在你的後背，有個紋身，寫着「允執厥中」這四個字，我們之前常調侃你，說因為你胖了，這幾個字都顯得小了，這是《尚書》裏的話，我想這四個字就像你做人、做事的原則和信條一樣，秉持中正之道，不偏不倚。

你的精神導師和偶像是范仲淹，北宋的政治家、文學家、軍事家、教育家，范仲淹字希文，而「希文」，也是你的第一個也是唯一一個筆名。范仲淹留給我們最具感召力的話是「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，我想，憂國憂民、關懷蒼生，也是你的憂慮、關懷所在。

你曾說過，想要給世界留下點什麼，當初之所以選擇回國，就是基於對中國傳統文化的熱愛，想要切實做點什麼，來為中國文化復興添磚加瓦；

你曾在中國各地瀏覽，完成了走遍三山五嶽的心願，自駕遊的時候，你喜歡在當地農戶家裏落腳，享受你所鍾愛的煙火氣，感受人生百態；

你還將中國地形地貌的地圖，掛在北京新裝修好的房子的一面牆上，你高興地說：「老吳很滿意」，我想，這基於你和你的父親對於中國這片土地共同的、深沉的愛；

你總是自信篤定，總是陽光開朗，總是笑臉盈盈，總是樂於成為大家調侃的對象。

我想，這樣的你，只是去了另一個平行世界，我們彼此共存於一個更大的宇宙中，新冠疫情讓我們深切意識到了人類自身的有限性，對於平行世界，以及更大的宇宙，我們認知和信仰的邊界，因你拓展開來。

所以，以後的日子裏，我們彼此都承載着這份共同的記憶，以及對中國、對人類未來的無限期許，一起向明天！