疫情｜發現2宗確診　內蒙古包頭宣布全市「進入靜止狀態」一周

內地疫情持續，部分地方即使只出現數宗病例，也動輒進行嚴厲的封閉管理。內蒙古包頭市昨日（25日）宣布，因自24日以來出現兩名確診病例，全市進入靜止狀態，街道小區實行封閉管理，非必要不出行，減少外出及人員聚集，嚴禁小區內人員聚集，原則上必須居家。有關措施實行一周。



當局又表示，市民居家生活期間，每戶每天可指派1名家庭成員外出採購生活物資，其他家庭成員除參與疫情防控、生病就醫以及急需工作外，一般不外出。

除保障市民基本生活需要的超市、便利店、醫療機構正常營業之外，餐飲業和KTV、電影院、健身房、室內游泳館、酒吧、網吧、洗浴中心、棋牌室等文化休閒娛樂場所全部暫停營業。全市文化旅遊景區、文博單位暫停開放。

全市範圍內暫停舉辦展銷會、宴會、慶典、招聘會等聚集性活動，紅事緩辦、白事簡辦。學校、幼兒園及培訓機構暫停面授教學活動，開展線上教學。

當局要求全體市民非必要不離開包頭市，確因特殊情況需離開的，全市各公路卡口、火車站、汽車站和民航機場對離開包頭市人員需查驗48小時核酸檢測陰性證明，無核酸檢測陰性證明的一律不得離開包頭市。

此外，各類藥店、診所暫停銷售退熱、止咳、抗病毒、抗生素「四類」藥品，引導有「四類」藥品購買需求的人員到發熱門診就診。

在今日（26日）舉行的包頭市新冠肺炎防控工作新聞發布會上，當局表示昨日（25日）包頭市新增確診病例3宗，均為重點人群「應檢盡檢」中發現。