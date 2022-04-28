俄烏局勢｜中國男為烏籍女友放棄撤僑　卻終遭對方拉黑丟在難民營

俄烏戰爭持續已兩個月，經過一輪撤僑，目前仍身處烏克蘭的中國人已大大減少，然而林先生卻是個例，他不但仍身處該國，且近日還從未被戰事波及的西部城市利沃夫回到首都基輔。

事態之所以發展至此，是因他一開始為了烏克蘭女友放棄撤僑，結果反被丟在難民營，還遭女方拉黑。身心疲倦的他表示，目前自己最大的心願有兩個，一是希望疫情解除後回國會容易一點，另外一個就是希望戰爭趕緊結束。



林先生已先後與兩名烏克蘭女子墮入愛河，為了挽回相戀3年的「前前女友」，他不惜在今年1月前往烏克蘭追愛，只可惜二人還是未能破境重圓。不過機緣巧合下，他又與另一位烏克蘭女孩談起了戀愛，原本以為能相安無事，直到戰爭爆發。

2月24日上午，林先生被戰鬥機、路上軍車等聲音吵醒，當時他還安慰女友說戰爭不會爆發，可現實卻是殘酷的，到了衝突第三晚，林先生和朋友外出時還曾遭遇槍擊，幸而子彈只是從頭頂上飛過。當時，林先生每日都在關注中國駐烏克蘭大使館的撤僑信息，但為了家不在基輔且來自單親家庭的女友，他決定放棄撤僑機會，「如果我回國了，她怎麼辦？」

3月6日，林先生與女友還有另一位烏克蘭女孩抵達利沃夫，希望轉道去其他歐洲國家。一行人暫住在難民營，管理方見林先生是唯一的一個中國人，還特地給他單獨安排了廁所和浴室，一切看起來還算不錯，他們當晚便與一名新認識的蒙古男子吃烤豬排，「也算是戰爭中的美味」。

可短短幾日後，女友便不辭而別，跟着上述蒙古男子離開了，最後抵達了荷蘭，還拉黑了林先生的通訊方式。林先生整個人一下子「懵掉」，並認為女友的意思是「反正你不願去波蘭，那你就一個人在烏克蘭待着吧」。

對於半路被好不容易帶走的女友甩了，一個人在異國語言不通的林感到非常痛苦，直到一個多月後再談起時才表示釋然，「我們認識的時間不是很長，我現在也緩過來了」。

林先生對女友瀕臨崩潰的情緒表示理解，認為每天幾十萬乃至幾百萬人往一個方向跑，並被槍砲聲圍繞，換誰都怕，並憶述其實自己和女方在利沃夫時就已產生一些分歧，因他覺得當時去波蘭的人特別多，故在利沃夫或烏克蘭西部待兩天再去波蘭比較安全，但女方卻堅持立即起行。

戰事爆發後，不少烏克蘭民眾離開家鄉。（新華社）

林先生認為，即使最後二人到了波蘭，也可能會因各種因素導致分歧，且按照當時的難民政策，他的簽證去歐洲其他國家反而沒有留在烏克蘭那麼方便。

對於這段短暫的感情，林先生雖然表示可惜，但也指每個人都有選擇自己生活的權利，同時也要對自己做的決定負責，既然對方走了，現在也安全，相對還是比較好的。

他又自稱抱著「破罐破摔」的心態回到了基輔，對於當地現況，他透露偶爾會在街上見到持槍的軍事武裝人員，但已有點見怪不怪，自己也沒有當初遭遇槍擊時的驚慌失措，而當地的物價和物資供應正在慢慢恢復，物價沒有大幅浮動，肉類和普通商品的種類供應影響不大。