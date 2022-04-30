豐縣八孩母揭拐賣悲劇　三部門：犯罪嫌疑人2個月內自首從寬處理

據公安部消息，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布《關於敦促拐賣婦女兒童相關犯罪嫌疑人投案自首的通告》，通告指出為敦促相關犯罪嫌疑人主動投案自首，自4月30日（通告發布日）起至2022年6月30日前，盡快到公安機關等有關單位、組織投案自首，可爭取從寬處理。



通告也指出，鼓勵個人和有關組織積極舉報、控告拐賣婦女、兒童犯罪，規勸在逃犯罪嫌疑人投案自首。



三部門聯合發佈的通告指出，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》有關規定，在本通告規定期限內自動投案，如實供述自己罪行的，可以依法從輕或者減輕處罰；犯罪較輕的，可以依法免除處罰。

通告指，犯罪嫌疑人委託他人代為投案或者先以信函、電話、電子郵件等方式投案，本人隨後到案的；經親友規勸，陪同投案的；或者親友主動報案後將犯罪嫌疑人送去投案的，均視為自動投案。

通告提到，犯罪嫌疑人到案後有檢舉、揭發他人犯罪行為，經查證屬實的；提供重要線索，從而得以偵破其他案件的；或者有積極協助司法機關抓捕其他犯罪嫌疑人等立功表現的，可以依法從輕或者減輕處罰。有重大立功表現的，可以依法減輕或者免除處罰。在規定期限內拒不投案自首，繼續實施拐賣婦女、兒童相關犯罪活動的，將依法從嚴懲處。

通告續指，對於窩藏、包庇拐賣婦女、兒童的犯罪人員，幫助轉移、藏匿被拐賣婦女、兒童，或者為拐賣婦女、兒童犯罪提供出具虛假結婚證明、虛假親子鑑定、虛假出生醫學證明等幫助的，將依法嚴厲打擊。對聚眾阻礙解救被收買的婦女、兒童的，依法追究刑事責任。

此外，通告也鼓勵個人和有關組織積極舉報、控告拐賣婦女、兒童犯罪，規勸在逃犯罪嫌疑人投案自首。對舉報人、控告人及其他有關證人，司法機關依法予以保護。對威脅、報復舉報人、控告人，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

李克強一個月內三度發聲

中國國務院反拐部際聯席會議電視電話會議3月29日在北京召開，中國國務院總理李克強此次會上再次批示強調：打擊治理拐賣人口事關家庭幸福、社會安寧。李克強痛斥「拐賣人口傷天害理，對涉案犯罪分子要堅決緝拿歸案、繩之以法。」。

這是李克強一個月內第三次在公開場合回應「豐縣八孩母親事件」。此前3月5日的中國人大會議上，李克強宣讀的政府工作報告就表示，要「嚴厲打擊拐賣婦女兒童犯罪行為，堅決保障婦女兒童合法權益。」3月11日兩會閉幕後的中外記者見面會上，李克強曾再次主動回應近期輿論關切的「豐縣八孩母親事件」，並稱「我們不僅為受害者痛心，也為此事感到十分氣憤。」

年3月5日，中國國務院總理李克強在第十三屆全國人大五次會議上發言，再次強調要嚴厲打擊拐賣婦女兒童犯罪行為。（Getty）

兩會期間，針對人口拐賣的提案眾多。3月3日報道，政協委員、湖北省首義律師事務所主任謝文敏受訪時建議，將收買被拐賣婦女兒童罪法定刑，提高至與拐賣婦女兒童罪法定刑一致。「買賣同罪」在內地也有許多網民支持。

依據《刑法》規定，如果沒有其他犯罪情況，拐賣婦女兒童罪起刑為五年，最高刑期也不過十年，收買被拐賣婦女兒童罪法定刑最高刑為三年。謝文敏表示，「由於受害人強烈反抗、逃跑，在收買被拐賣婦女兒童罪中，往往伴隨強姦、故意傷害致人重傷、虐待等行為。」

謝文敏指出，雖然刑法也規定在收買被拐賣婦女兒童罪中，犯有其他罪名的，按照其他罪名定罪處罰，但是這類犯罪取證困難，追責並不容易。因此她又建議，將收買被拐賣婦女兒童罪的法定刑加以提高，最高可判處死刑，以起到震懾和預防作用。