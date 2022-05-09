特首選舉︱環球時報：「愛國者治港」讓美西方敵對勢力絕望

李家超昨日（8日）以1416張選委票當選新一任香港特首。官媒《環球時報》今日（9日）發表題為「香港團結向好，讓美西方一些人絕望」的社評稱，完善後的香港選舉制度有助於選賢與能，這才是優質民主的體現。

社評又稱，「『愛國者治港』必然會讓美西方敵對勢力和他們在香港的代理人絕望，而他們絕望了，香港就有希望」。



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社評表示，針對這場依法依規公開公正的選舉，美西方一些媒體開足火力大肆攻擊，條件反射般顯露其「酸葡萄心理」。

社評稱，美西方一些人為達禍亂香港的目的，使盡渾身解數。香港回歸祖國已近25年，他們仍舊極其懷戀180年前簽訂《南京條約》那一頁，極其懷戀英國對香港156年殖民統治不給香港人自由那一頁。今日之香港，早就不是歷史上向中國強賣鴉片而發動侵略戰爭時英國侵佔的那片土地。香港是中國的香港，香港已經進入「愛國者治港」時代。

社評又稱，近些年，香港出現諸多問題的背後，無一例外都有美西方敵對勢力的影子。香港越亂，越符合他們的利益。團結奮進的香港，讓他們斷了搞亂香港的念想。美國媒體謂之為「活動人士」，就是亂港禍港的黑暴分子，亦感到「絕望」。「愛國者治港」必然會讓美西方敵對勢力和他們在香港的代理人絕望，而他們絕望了，香港就有希望。