13人擅入大理蒼山後下落不明　包括「老兵回家」發起人孫春龍

近日，多人繞過雲南漾濞縣平坡鎮平坡村上壩田值守檢查點，擅自進入大理蒼山，目前已有13名私自進入蒼山並滯留者通信中斷、下落不明。當地已經成立工作專班，全力開展搜救工作。



據澎湃新聞報道，周五（13日）上午，職能部門安排護林人員巡查時，發現10人私自進入蒼山保護區，於是進行勸返。然而，經上述被勸返人員介紹，仍有7名外地人員在6名本地嚮導帶領下，於前一日上午繞過值守檢查點私自進入蒼山保護區。大理當地近日正值雨天，13人依舊下落不明，當地相關部門已組織多支救援力量進行搜救。

據報，失聯者包括公益活動「老兵回家」的發起人孫春龍，消息人士指，一行人是上蒼山尋找80年前在「駝峰」航線墜毀的「中航60號飛機」。他們攜帶了幾部衛星電話，惟其中一部已沒電，另一部則因被雨水淋濕無法打通，而同行人員除了具備戶外經驗的嚮導外，還有藍天救援隊的人員。

失聯者包括孫春龍。（老兵回家 - 深圳市龍越慈善基金會網站）

據了解，「駝峰」航線是為保障二戰亞洲戰場上對日作戰的軍備物資，中美兩國聯合開闢的國際運輸線。5月9日，孫春龍曾發朋友圈稱：「我們要步行4天，負重十幾公斤，要在灌木叢砍出一條路出來。對我來說，是人生最大的一次體能挑戰。」

公開資料顯示，由十九座山峰由北而南組成的蒼山，是雲嶺山脈南端的主峰，海拔都在3500米以上，最高海拔的達4122米。由於海拔較高，峰頂異常嚴寒，終年白雪。