衛健委主任倡建步行15分鐘核酸「採樣圈」　提前規劃永久方艙醫院

今日（16日），國家衛健委主任馬曉偉在《求是》雜誌發表署名文章，提出面對Omicron變種病毒，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，同時繼續加強收治隔離能力，提前規劃準備定點醫院、永久方艙醫院、集中隔離點，確保一旦發生疫情時能迅速啟用。



馬曉偉發表題為《堅定不移貫徹「動態清零」總方針 堅決鞏固疫情防控重大戰略成果》文章。除了上述建議，他提出要每周定期檢測，重點人群加大檢測頻次；進一步提升核酸檢測能力，加強公共檢測實驗室、城市檢測基地、第三方實驗室建設；在採樣人員調配上盡量不要擠占日常醫療資源，醫療機構的檢測能力主要保障日常疾病診療。

他提到，要適當增加重症監護治療病房（ICU）床位、120急救等力量，建立梯度收治病人機制和雙向轉診機制，有序開展基礎疾病重症患者和新冠重症患者等收治工作；核酸檢測閾值（Ct值）≥35出院直接居家健康監測，定點醫院救治轉為輕症後及時轉入方艙醫院，避免醫療資源擠兌。

醫護人員上門為行動不便的長者接種新冠疫苗。（新華社）

此外，要加大對病毒變異的研究和防範力度，密切跟蹤研判對疫苗、檢測試劑、治療藥物的影響，加快推進針對Omicron的疫苗臨床研究和審批上市；特別以80歲以上長者為重點，有序推進疫苗同源和序貫加強免疫接種。

他又指出，要努力在群眾基本醫療和生活不受影響情況下控制疫情。疫情發生後，各級醫療機構要正常開診，保障轄區醫務人員正常上班。醫療機構整體封控、管控、停診需經當地衛生健康行政部門同意，原則上不超過兩天，急診、手術室、重症監護室、分娩室等「非必要不封控」。

文章強調，要加強核酸檢測結果互認，不任意增加隔離時間、盲目擴大管控範圍、隨意查驗核酸檢測證明，不以等待檢測結果為由限制車輛通行，不擅自對低風險地區人員採取限制措施，不搞簡單化、一刀切。城中村、老舊小區封控等要因地制宜，老人、兒童、行動不便人員轉運隔離等要分類施策，把工作做得更細緻、更人性化。