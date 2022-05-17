港識深事｜前海出台新規：中港合拍影視劇　最高可獲300萬元支持

深圳市前海管理局周一（16日）發布消息稱，《深圳前海深港現代服務業合作區專業服務業發展專項資金管理暫行辦法》（下稱《辦法》）正式出台，當中提及，在文創產業方面，由前海企業作為製作方的香港與內地合拍影視劇，最高可給予300萬元（人民幣．下同）支持。



《辦法》共推出三章十三條具體支持措施，覆蓋會計、評估、諮詢、工程服務、文化創意、會展、人力資源、知識產權服務八類行業範圍，其中在支持文化創意產業特色發展方面，由前海企業作為製作方的香港與內地合拍電視劇、合拍電影首播、上映的，最高可給予300萬元。

《辦法》又提出，符合條件的新設立或新遷入前海的港資專業服務業機構，可一次性給予落戶支持12萬元；符合條件的港澳專業人士發起設立或擔任合夥人的稅務師事務所、會計師事務所、工程建設領域專業機構，可一次性給予落戶支持12萬元；港澳及國際專業服務業行業商協會在前海新設立代表機構的，可一次性給予落戶支持30萬元。另舉辦有利於促進專業服務業深港合作或國際化發展的重大會議活動，若符合條件可按實際會議活動費用的30%，給予最高200萬元支持。