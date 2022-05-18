逃離上海｜「離滬大軍」車站外排到高架　黃牛飛加價高達3500元

上海「社會面清零」後逐漸放寬外出政策，不少民眾近日選擇搭火車「離開上海」。

另外，上海鐵路警察昨日（17）公布，警方已查處倒賣火車票案件5宗，抓獲疑犯6名，疑犯均被依法採取刑事強制措施，有被捕獲的黃牛加價3,500多元（人民幣，下同）轉售7張火車票。



據台媒《聯合報》報道，上海宣布「社會面清零」並解封後，許多滯留上海一個半月的外省市群眾都想趕緊離開上海。上海虹橋車站近日出現離滬人潮，有網民拍下虹橋火車站外的人龍排至車輛引道上，黃牛也瞄準急欲離開上海的民眾想發大財。

上海湧現逃離潮 。（澎湃新聞）

5月16日，上海公布了三階段解封方案。第一階段從現在起至5月21日，第二階段5月22日至5月31日，第三階段是6月1日至6月中下旬，目標是第三階段全面恢復正常。

而就在5月16日公布三階段解封方案的當天，虹橋樞紐站出現了大量離滬人員排起長度的現象，甚至已經排到上架空道路。離滬總數超6,000人，熱鬧場面如同春運。

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解封後，滬漂終於可以離開上海回到家鄉。上海虹橋火車站人潮洶湧，進站排隊至少要2個小時，還有人因為沒有交通工具，只好拖著行李步行7個小時到火車站。

據了解，上海解封後，急於離開的人員有三種：「封城前到上海旅遊探親、求醫問藥以及出差公幹被迫滯留的人員；外地在上海打工返鄉的，因為公司倒閉失業的，有些企業未開工的人員；一些退休閒散在家準備出門散心的」。

上海民眾透露，現在上海是「出門難，出了門也難」。進入火車站的檢測檢查手續很多，市民需要提前2個小時以上排隊等候入站。離開上海的火車票更是一票難求，一張車票竟然加價500元人民幣以上，比過年時還要高。有大學生表示，通過掛搶票軟件和找黃牛搶票，最終在三位室友共同努力下終於搶到票。

上海疫情防控工作新聞發布會在5月17日宣布，全市16個區都已實現社會面清零。 （資料圖片）

近期上海出現網絡搶票，加價倒賣離滬火車票，據官媒《新華社》報道，上海鐵路警察17日發布通報，查處倒賣火車票案件5宗，抓獲犯罪嫌疑人6名，有的加價高達2,200多元人民幣倒賣2張火車票，有的加價3,500多元轉售7張火車票。

官方通報表示，當前，隨著上海市防疫政策調整，離滬人員有所增加，少數不法人員趁機高價倒賣火車票牟取暴利。鐵路警方持續保持對高價倒賣火車票違法犯罪行為的「零容忍」態度和嚴打高壓態勢，切實維護廣大旅客權益。

網民建議：留在上海更好

面對逃離上海的人潮，內地有網民呼籲，「既然上海慢慢變好了，在上海打工的人應沒有必要這麼著急離開嗎？且不說家鄉是否待見你，從上海回來的人行程碼都是帶星星的，到任何地方都需要隔離」。

該網民認為，回到自己家鄉，自費酒店14天，少說要3,000、4,000元人民幣，加上搶購車票等一系列花費，「真不如留在上海，等疫情過去，繼續努力工作賺錢，不需來回折騰，如果能夠忍耐，其實留在上海是最優選擇」。



據了解，上海允許外來人員返回家鄉後，許多民眾流動到周邊省分如浙江省、安徽省等地。但這些省分僅提供「須自費的集中隔離」，湖北省武漢市則因為提供外來人員「免費集中隔離」成為許多民眾新的的目標，意外引發當地武漢居民反彈。

5月29日，有內地網民在人民網向武漢市委書記留言，文中提到，建議限制「外地民眾來武漢免費集中隔離」，對此官方回覆稱，武漢在疫情期間得到了全國人民的支援和幫助，作為英雄的武漢人要有感恩之心，「不應有區別對待」。