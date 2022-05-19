泰國逮捕7名中國偷渡者　中介：轉運一人獲450元報酬　已成功4次

據泰國《星暹日報》報道，5月17日，泰國沙繳府警方和邊境官員逮捕了7名中國偷渡者，並循線逮捕從事非法移民工作的中介，中介承認收取每名偷渡者2000泰銖（下同．約合450港元）酬勞。



報道稱，5月17日，沙繳府警方和邊境官員在沙繳府亞蘭縣他康街道邊境地區共同巡邏，預防和阻止通過自然通道入境的非法移民。在巡邏途中，警方發現一輛可疑車輛，於是示意車輛停車，結果司機猛踩油門加速逃跑。警方於是進行追捕，在追逐近10公里後，司機停車。

在車內共藏匿有9人，包括6名中國籍男性和1名中國籍女性，以及1名柬埔寨男性和1名泰籍男性，9人均沒有護照。警方對包括司機在內的10人進行了初步體溫檢測，10人體溫均未超出正常值。

警方詢問司機得知，司機以2000泰銖的價格受僱將7名中國人從沙繳府邊境地，送往沙繳府的某酒店，在酒店將有柬埔寨籍「中介」將7人轉運至曼谷。而其餘2名泰國人和柬埔寨人也是一同非法入境，因此也順便轉運。

警方順藤摸瓜，成功抓捕了在某酒店等待轉運非法移民的柬埔寨籍中介，中介承認轉運一人將得到2000泰銖的酬勞，此前已經成功轉運了4次。目前所有被捕人員，包括司機和中介在內，都被泰國警方控制等待下一步的依法調查和起訴。