河南商丘將建永久性方艙　耗費1.35億元　隔離點達1000間

國家衛健委主任馬曉偉日前在《求是》雜誌發表署名文章，提出面建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，提前規劃永久方艙醫院，5月19日傳出河南省商丘市已開始部署。據商丘市疫情防控指揮部辦公室工作人員介紹，永久性方艙的隔離點達1000間，預計將耗資1.35億元（人民幣，下同）。

據河南省政府採購網5月19日消息，河南天衡工程管理有限公司受商丘市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部辦公室的委託，就商丘市方艙隔離點項目工程總承包及移動醫療廢物處置設備採購項目擬採用單一來源方式採購徵求意見。

該項目共分為二個包段，包段一新建方艙隔離點1000間；包段二要採購移動式醫療廢物微波消毒設備一台、醫療廢物轉運車一台。採購金額方面，包段一金額為135,129,049.39元，包段二為3,640,000元，供應商為兩家不同公司。

河南商丘將建永久性方艙耗費1.35億元。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道，5月19日河南商丘市疫情防控指揮部辦公室工作人員介紹，上述方艙位置在商丘市示範區第五人民醫院南邊，是當地第一個規模較大的隔離點。另據河南天衡工程管理有限公司方面介紹，新建方艙的造價是由一家造價諮詢公司通過預算定額算出來的。

工作人員強調，公布的金額是總承包項目，不單單包括那1000間房間，價格也含方艙裏面設備和材料，還有場邊綠化，該工作人員強調「建成肯定是永久的。」

5月16日，國家衛健委主任馬曉偉在《求是》雜誌發表署名文章，提出面對Omicron變種病毒，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，同時繼續加強收治隔離能力，提前規劃準備定點醫院、永久方艙醫院、集中隔離點，確保一旦發生疫情時能迅速啟用。

網民點睇：

「一間隔離板房十萬塊，優秀啊，趕得上二縣城市房價了」

「一千間，平均下來13.5萬一間......領導是要拿分紅嗎？」

「三天兩頭就商丘和下邊的小縣城封路層層加碼搞得民生怨道，邊上的店鋪倒閉一輪又一輪看不到，現在永久方艙是看到商機了是吧？過度防疫真的就沒人管？」

「我覺得挺合理的，就算以後放開了也要防止醫院住不下啊，有個大方艙挺合理的」

「商丘市窮的連個圖書館都沒有，各種窮，沒想到市政府那麼有錢」

「有錢建方艙，沒錢歡迎在外地商丘孩子回家？」

