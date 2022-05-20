常州女舉報醫生用藥物控制迫使不正當關係　醫院：部分屬實已處分

江蘇常州市第一人民醫院一名黃姓醫生捲入性醜聞，一名女子通過影片實名舉報，稱黃某利用藥物控制手段，迫使兩人保持不正當關係，並透露自己收受醫藥代表賄賂的情況。醫院回覆表示，女子反映的問題，經核查部分屬實，已處分當事人。



女子在社交平台發布影片，實名舉報神經內科醫生黃某。據指，女子2019年下半年曾因患抑鬱症去醫院就醫，偶然之下與黃某相識，然而黃某利用女方患有精神類疾病，通過誘騙和藥物控制等手段，迫使女方與他長期保持不正當關係，同時還多次在其面前炫耀收受醫藥代表賄賂和病人紅包的情況。女子強調，黃某巨額財產來路不明，醫德敗壞，私生活混亂，承諾舉報內容皆屬實。

據醫院官網顯示，黃某是神經內科的副主任醫師、碩士研究生導師，從事臨床神經病學工作逾20年，從事腦血管病介入治療多年，擅長帕金遜病等神經系統變性疾病、運動障礙疾病診治及運動障礙疾病肉毒毒素治療。而在官網的門診出診表上，可見黃某正常接診。

周四（19日）下午，常州市衛健委工作人員表示，女子最早是在網站「化龍巷」發帖進行舉報，醫院隨即進行了官方回覆。在「化龍巷」社區一個標題為「（已回覆）實名舉報」的帖子內，內容稱「您所反映的問題，經核查部分屬實，已於2021年9月6日依據規定給予相關人員黨紀處分，處理結果也於當時反饋給您。如有其它情況，可以向醫院或有關部門反映」，落款為常州市第一人民醫院。

網站工作人員表示，凡是標註已回覆的網帖，都是網站聯繫相關方後，對方進行的回應，不會有假。