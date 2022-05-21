哈爾濱常住人口續負增長　「東北人口第一城」為何跌破千萬大關？

內地各省市近日相繼發布2021年人口數據，其中「東北人口第一城」黑龍江哈爾濱跌破千萬「大關」，連續數年出現人口自然負增長現象。這亦標誌了整個東北地區目前沒有一個城市常住人口超過千萬。



「東北人口第一城」哈爾濱跌破千萬「大關」。（新華社）

哈爾濱市政府官方網站周三（18日）公布了《2021年哈爾濱市國民經濟和社會發展統計公報》，數據顯示，2021年末全市常住人口988.5萬人，人口自然增長率為-2.0‰。與2020年末全市常住人口1000.1萬人比較，哈爾濱2021年常住人口較上年減少11.6萬。

值得注意的是，哈爾濱常住人口數據已連續數年出現負增長，官方數據顯示，自2017年以來，哈爾濱歷年常住人口為1092.9萬人、1085.8萬人、1076.3萬人、1001.0萬人。此外，哈爾濱全市戶籍總人口為943.2萬人，其中，城鎮人口526.5萬人，戶籍人口城鎮化率55.8%，雖然較上年末提高0.1個百分點，但仍較全國平均水平低了8.9個百分點。

而隨著哈爾濱人口跌破千萬「大關」，全國常住人口超過千萬的城市僅剩下17座，包括重慶、上海、北京、成都、廣州、深圳、天津、武漢、西安、蘇州、鄭州、杭州、石家莊、臨沂、東莞、青島、長沙。從地區分布看，其中，11個城市位於東部沿海，珠三角、長三角、京津冀三大經濟圈各有3個，山東擁有2個。中部地區和西部地區各有3個。

據《第一財經》報道，吉林大學東北亞研究院教授衣保中分析指，哈爾濱人口跌破千萬，既有東北近年來人口減少的大背景因素，也有其自身特殊性。衣保中說，哈爾濱地域面積特別大，下轄的縣特別多，農村的人口多，市區人口佔比較低，從人口變化來看，哈爾濱市域總人口的減少，主要是下轄的縣、縣級市人口減少較多，主城區的人口變化相對較小。

衣保中又分析，東北的出生率低，有兩方面因素，一方面是產業結構因素。由於老工業基地衰退，產業比較老舊，加之產業結構以重資本型的重化工業為主，對勞動力的吸納能力較差，所以導致年輕人口外流。年輕人外流後，出生率也會下降。另一方面，也與歷史慣性、人口結構有關。東北工業化和城鎮化早，計劃生育執行嚴格，獨生子女佔比大，這批獨生子女現在是東北生育的主體，因此出生率也會較低。

有學者指出，哈爾濱人口跌破千萬，既有東北近年來人口減少的大背景因素，也有其自身特殊性。圖為哈爾濱冰雪大世界景區。（新華社）

事實上，東北地區近年來的人口下滑明顯，僅以黑龍江為例，2021年全省常住人口減少了46萬人，全省人口出生率為3.59‰，死亡率為8.70‰，人口自然增長率為-5.11‰，已經連續7年人口出現自然負增長。

而為了從根本解決人員外流和人口減少的問題，黑龍江當局已開始部署相關工作。今年2月21日當局召開會議時指出，人口問題是「國之大者」，要統籌制定人口長期均衡發展規劃，推動人口規劃與經濟社會發展規劃有機銜接，通過培育產業、創辦企業、增加就業，做到安業、拴心、留人，從根本上解決人員外流和人口減少問題。

值得注意的是，話題「哈爾濱常住人口跌破1000萬」還登上微博熱搜，有網民表示，「東北也只能靠發展經濟留住人口，甚至是吸引人口」、「經商和就業環境都不好」、「哈爾濱上熱搜，負面的多」；亦有網民認為，「全世界的高寒地區人口都不多，目前黑龍江的人數已經是世界上非常多的了」、「相比國外大部分地區，其實人口也還是算多的，基數在那裡」。