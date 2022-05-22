中共20大將近　官媒推50集短片宣傳習近平「足跡」

中共20大將在今年下半年召開，官媒新華社預告明（23）日起推出50集關於國家主席習近平的網絡短片，加強宣傳，讓內地民眾認識「一路走來的習近平」。



據新華社官網，明（23）日起將推出50集的微影片「足跡」，內容跨越40多年。

在預告片中，敘述者從習近平15、16歲「從大城市來到窮鄉僻壤」說起，並指他在工作的地方敢「冒天下之大不韙」指出問題、帶大家走出困境等，預告片提到習近平「40多年很長，他的足跡遍及大江南北。40多年也可以很純粹，一路走來，方向從未改變」。

新華社推出50集系列微視頻《足跡》宣傳習近平。（新華社）

預告片旁白：

「十五六歲的年紀，從大城市來到窮鄉僻壤，在一個陌生的山村生活，你會害怕孤獨嗎？一再精簡的行囊裏會裝些什麼？你工作的地方「自帶光環」，實際上卻名不副實，你敢「冒天下之大不韙」指出問題嗎？要帶大家走出困境，你首先要解決的會是什麼？

有沒有這樣一些人，你非見不可，為見到他們，你要在炎炎夏日跋山涉水，你還會毫不猶豫地出發嗎？生活中會不會有一些場景，你見到後會感覺食不甘味？生活在這樣場景中的人，你幫他們到什麼份上才能安心？

如果這些問題觸動了你，請走進我們的故事，讓我帶你追尋一個人跨越40多年的足跡。40多年很長，他的足跡遍及大江南北。40多年也可以很純粹，一路走來，方向從未改變追尋足跡，堅守初心，新華社傾心推出50集系列微視頻《足跡》帶你認識一路走來的習近平。」

為宣傳習近平，新華社4月18日起已在官網開闢「近鏡頭.溫暖的瞬間」專欄，以照片回顧習近平的執政。據專欄描述，中共18大以來，習近平「謀劃國內外大局、推進改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍各項事業呈現嶄新局面」。