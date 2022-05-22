新個案為何在50宗上下波動？北京防疫記者會「答非所問」惹議

5月21日，北京市疫情記者會上，有記者提問，目前北京每天疫情通報發布規則是怎樣的？為何近一段時間以來每天的新增病例數在50宗上下波動？

對此，北京疫情領導小組檢疫檢測工作組副組長，北京市衛健委副主任、新聞發言人李昂發表了近500字的回應，但內容卻遭部分網民質疑「答非所問」，更被指是「機械式作答」，引起網民熱議，登上微博熱搜，並獲得上億次閱讀量。



據《北京青年報》報道，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組副組長，北京市衛生健康委員會副主任、新聞發言人李昂表示，根據傳染病防治法、《北京市突發公共衛生事件應急條例》規定，疫情訊息發布始終堅持公開透明、及時準確原則。

他表示，北京衛健委每朝7時50分通過官網、微博、微信公眾號、抖音等政務新媒體平台發布前一日0時至24時疫情新增感染者數據；每日下午利用市疫情記者會通報當日0時至15時、前一日15時至當日15時新增感染者數據，為市民了解疫情、支持配合防疫工作、做好社會面防控提供了有力的數據支撐。

有記者提問，北京近日新增個案在50宗上下波動。（Google截圖）

他續指，此輪疫情發生以來，該市始終堅持「動態清零」總方針，科學施策，精準防控，爭分奪秒，以快制快，在廣大市民的支持配合下，有效遏制了疫情蔓延勢頭，避免了大規模疫情發生；同時，Omicron毒株隱匿性強、傳播速度快，疾病早期多數症狀輕微，增加了防控難度，導致出現社會面零星散發病例，增加了疫情防控的不確定性；此外，個別單位、企業和個人未嚴格履行「四方責任」，引發聚集性疫情，加劇了疫情傳播風險。

他最後表示，「當前，本市疫情防控正處於關鍵時期，我們要堅定必勝信心，以連續作戰、攻堅克難的幹勁，與廣大市民一道，齊心協力，共克時艱，爭取盡快實現動態清零的目標。」

不過，這段發言卻引起不少網民批評，認為未能解答提問。有網民戲稱，根據這篇通稿水平，「怪不得中國多所大學要退出全球大學排名了」，「聽君一席話，如同莊周帶淨化」、「答非所問，官話套話，p用沒有當什麼官呢？ 」、「這可以申請為國粹了，因為上一次東航空難的發布會也出現過類似的情景重現…」、「堪稱當代《廢話大全》」、「鄭爽寫的嗎」。

有網民發文「模仿」上述回答：「記者：請問您晚飯為什麼吃了三個雞蛋？官員：雞蛋是雞生的，但請不要以蛋擊石，最終只會搬起石頭砸自己的腳！謝謝！」。「問：你為啥成績一直都沒進步？答：我每天七點半去學校，上課，上課完吃中午飯，接著下午上課，寫作業，然後放學回家」。還有網民使用「狗屁不通生成器」，針對「北京新增為何在50例上下波動」，生成了一篇廢話文章。

北京市衛健委周日（22日）報告，該市5月21日新增52宗本土確診病例和9宗本土無症狀感染者。