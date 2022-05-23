考察官媒要求把版面留給人民　內蒙古書記：自己不信的話不要說

5月20日，內蒙古自治區黨委書記孫紹騁走訪中央駐區和自治區主要新聞單位，與媒體人交流。他提到，關於我的活動的報導越短越好，「讓人們知道幹了什麼就行，把更多版面時段留給人民群眾」他也要求媒體，「講實話、道實情，真實反映基層情況」，連自己都不信的話就不要說。



據《內蒙古日報》報道，孫紹騁先後至新華社內蒙古分社、人民日報社內蒙古分社和中央廣播電視總台內蒙古總站參觀考察。孫紹騁提到，新聞媒體是黨和人民的喉舌，肩負的責任重大。

他指出，新聞報道要改文風，真正做到「短、實、新」。孫紹騁解釋，說短話、寫短文，關於我的活動的報導越短越好，讓人們知道幹了什麼就行，把更多版面時段留給人民群眾。

講實話、道實情，是指真實反映基層情況「連自己都不信的話就不要說」；創新話語表達，把政治話語、專業術語轉化為新聞語言。孫紹騁提到，要多說老百姓聽得懂、願意聽的家常話。

孫紹騁走訪內蒙古官媒。（微信公眾號＠內蒙古日報）

他也強調，要抓改革，增強互聯網思維，把資源和力量進一步向網上聚集，真正做到深度融合。要講效益，在保證政治效益、社會效益的前提下，在提升經濟效益上多想一些辦法，通過扎扎實實的工作，努力把黨媒辦得更好。

今年4月30日消息，中共中央日前決定，由孫紹騁任內蒙古自治區黨委委員、常委、書記，孫紹騁此前擔任退役軍人事務部部長、黨組書記職務。