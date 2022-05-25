內地多省人口轉為負增長　育齡婦女銳減473萬　專家：趨勢難改變

內地人口增長率下滑，今年以來，各省市區相繼發布2021年人口數據，整體規模上看，2021年中國全年出生人口1062萬人，死亡人口1014萬人，人口自然增長率為0.034%，創下57年來按年最大降幅。

1062萬的出生人口，低於2020年的1200萬人和2019年的1465萬人。出生人口數為何持續下降？



《澎湃新聞》報道，國家衛健委回應關於近年來出生人口持續下降的問題，表示出生人口下降是多重因素綜合影響的結果，因素包括育齡婦女規模下降、年輕人婚育觀念顯著變化、生育養育教育成本偏高加重生育顧慮等。

報道指，育齡婦女規模的下降，是導致出生人口數量下降的重要因素。2016至2020年，20至34歲生育旺盛期婦女，平均每年減少340萬，而2021年相比2020年，更是減少了473萬。

為應對人口問題，內地推出三孩政策。（新華社）

其次，當前90後、00後作為新的婚育主體，很多在城鎮成長、工作，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出，生育意願也在持續降低。育齡婦女平均打算生育子女數，2017年調查為1.76個，2019年調查為1.73個，2021年調查降到1.64個。受住房、教育、就業等多重因素影響，生育、養育、教育孩子的成本居高不下，因而年輕人在生育問題面前變得猶豫不決。

中國社科院人口與勞動經濟研究所副研究員楊舸表示，疫情也對部分人婚育安排產生一定影響。從全球來看，疫情對生育率的影響總體是負面的。疫情帶來了不確定性和風險，使得部分群眾選擇推遲或者放棄生育計劃。

內地生育率持續低迷。（新華社）

從地方層面來看，廣東省全年出生人口最多，為118.31萬人，出生率9.35‰；死亡人口61.12萬人，死亡率4.83‰；自然增長人口57.19萬人，自然增長率4.52‰。「廣東等經濟發達的地區人口出生率較高，其原因之一是大量的人口流入，且流入的年輕人處於生育年齡段的比重大，所以出生人口多。」楊舸分析。

與此同時，不少省份人口自然增長率出現了負增長，如黑龍江、吉林、重慶、內蒙古等。經濟發達地區的江蘇省，人口自然增長率首次由正轉負，為-1.12‰。「江蘇屬於經濟發達地區，吸引了大量人口流入，但由於江蘇人口政策的歷史原因，計畫生育執行嚴格，獨生子女佔比大，因而無法改變負增長的趨勢。」楊舸說，從趨勢上來說，人口負增長是不可避免的。