BBC等外媒公開疑似外洩涉疆文件　外交部批：反華勢力抹黑新例子

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）訪華期間，英國廣播公司（BBC）等多間外媒周二（24日）刊出報道，披露疑似是遭黑客入侵後流出的新疆警察系統內部檔案，顯示新疆「再教育營」（職業技能教育培訓中心）內情況，包括有疑似是逾5000張維吾爾族人的照片，公安部部長趙克志、新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國等官員的內部機密講話等文件。



BBC等報道提到，機密文件、照片和資料疑似是黑客從新疆公安內部網絡截取，是首次有「再教育營」和正規監獄內部情況的照片曝光。

據報道，疑似外洩文件包括超過5000張由警方拍攝的維族人士登記照片，拍攝時間為2018年1至7月間，其中至少2884人曾被拘留。當中有人並非自願被警方列作「再教育營」者並成為「學員」。有人因為赴敏感國家旅遊、非法講經、違法使用手機、不抽煙不喝酒等原因而被帶到「再教育營」。

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對此，外交部發言人汪文斌昨日批評，這批疑似外洩的涉疆文件是「是反華勢力抹黑新疆的最新例子，和他們此前慣用的伎倆如出一轍。散佈謊言謠言蒙蔽不了世人，也掩蓋不了新疆社會安寧穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業的事實。」。

汪文斌提到，巴切萊特的「訪問是一次增進了解之旅，加強合作之旅，也是正本清源之旅，目的是增進雙方交流與合作，促進國際人權事業發展。」

2022年5月24日外交部發言人汪文斌主持例行記者會。（外交部）

中國駐英大使館發言人昨日在大使館官網也就BBC「涉疆污衊報道」答記者問，駁斥報道內容。他指，「報道罔顧客觀事實，散布編造的故事，污衊攻擊中國治疆政策，純屬惡意誹謗，BBC選擇在巴切萊特訪華之際發表這篇充滿謊言的報道，誤導公眾，險惡用心昭然若揭，中方堅決反對，強烈譴責。」

英國外相卓慧思（Liz Truss）同日發表聲明，指控稱已有更多中國在新疆侵犯人權的細節浮出水面，她稱英方會與國際夥伴站在一起，呼籲中國停止迫害維吾爾族穆斯林和其他少數民族。

德國外交部長貝伯克（Annalena Baerbock）同日表示，令人不安的新疆照片證實了長期以來眾所周知的事實，新疆正在發生最嚴重的侵犯人權事件。在與中國外交部部長王毅的談話中，她要求澄清。

洩密學者被指是美國反華骨幹 去年開始被中國制裁

研究新疆議題的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）是共產主義受難者紀念基金會的中國問題資深研究員，共產主義受難者紀念基金會是美國非營利性反共組織，該組織因1993年美國總統比爾·克林頓簽署聯邦的公法成立，其組織目的是「教育美國人了解共產主義的意識形態、歷史和遺產」。

2021年2月8日，駐瑞士大使王世廷在接受訪問時曾說：「他（鄭國恩）實際上是美國政府成立的極右翼組織成員，是美國情報機構操縱設立的反華機構骨幹，炮製反華謠言、誹謗中國是他的工作。他的所謂報告毫無信譽和證據，毫無學術價值和操守。他慣用幾個手法：一是「數據造假」；二是「無中生有」；三是「妄加揣測」；四是「玩文字遊戲」，編造謊言。」

2021年3月11日，外交部發言人宣布中方對歐盟有關機構和人員實施制裁，嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息的10名人員和4個實體實施制裁，名單中有德國學者鄭國恩。

BBC曾披露疑似新疆文件引發歐美制華、內地抵制洋貨運動

BBC曾經在2019年發表《新疆再教育營：文件披露維吾爾人如何被「洗腦」》、2020年《新疆棉：新證據揭露時尚產業背後的強迫勞動》等多個「披露」新聞報道，引發國際關心新疆問題，在2021年3月22日歐盟、英國、美國及加拿大宣佈就新疆維吾爾族人權問題對中國官員實施制裁。

新疆問題也在內地引發新疆棉花爭議事件，內地民眾在3月24日起開始抵制不使用來自新疆的原料或產品的洋裝品牌抵制運動，當中有瑞典時裝公司H&M。抵制運動是2012年內地反日示威活動以來，內地最大規模的抵制運動。

對此，中國國務院新聞辦公室近年先後在2019年發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書、《新疆的若干歷史問題》、2020年《新疆的勞動就業保障》白皮書、2021年《新疆各民族平等權利的保障》白皮書、《新疆的人口發展》白皮書，反駁部分國家對新疆人權問題的指控，並向國際闡明中方立場和政策。