深圳發布政策鼓勵消費　購手機、家電可獲15%補貼

據中國新聞網報道，深圳市政府網站周四（26日）公開《深圳市關於促進消費持續恢復的若干措施》（以下簡稱《措施》），明確購買電子產品、家電等可獲15%的補貼，每人累計最高2000元（人民幣，下同），政策有效期為即日起至2022年12月31日。



在鼓勵汽車消費方面，《措施》明確支持個人消費者購買新能源汽車。具體來說，對新購置符合條件新能源汽車並在深圳市內上牌的個人消費者，給予最高不超過每輛1萬元補貼。全面落實國家新能源汽車免徵車輛購置稅政策。

在擴大消費電子市場規模方面，《措施》提出要開展消費電子產品促銷活動。具體來說，結合開學季、暑促季、傳統節日等主題，在5-8月期間輪動組織開展消費電子專場促銷活動，對消費者購買符合條件的手機、電腦(含平板電腦)、耳機、音響、全屋智能家電、智能穿戴設備、消費級無人機、智能家用機器人、智能健身器材等產品，按照銷售價格的15%給予補貼，每人累計最高2000元。

在推動家電消費方面，《措施》同樣提出要開展綠色節能家電促銷。具體來說，組織家電生產、銷售企業推出惠民讓利活動，5-8月期間，對消費者購買符合條件的電視機、空調、冰箱、洗衣機、廚房家電、生活小家電等家用電器，按照銷售價格的15%給予補貼，每人累計最高2000元。

此外，深圳市還新增1000萬元「有獎發票」資金，圍繞零售、餐飲、文旅、住宿、體育等領域，在全市範圍內根據發票金額開展「有獎發票」活動，活動期限從5月1日起至年底。