「入戶消毒」官方稱能阻病毒傳播？美專家：物品陽性不代表有病毒

5月27日，國務院聯防聯控機制舉行新聞發佈會，會上有記者提問，《新冠肺炎疫情消毒技術指南》規定，在病例或無症狀感染者住院後，應該對其居所進行終末消毒。但近期有研究顯示，新冠病毒通過物體表面接觸傳播是很小的概率事件，引發爭議，入戶消毒是否有必要？在何種情況下需要消毒？消毒是否有效呢？



此前，《快遞消殺、入戶消殺有必要嗎？來自哥倫比亞大學唐德良（副）教授的解答》一文中唐德良副教授提到，病毒不是一個完全的生物，它自己無法單獨活著。他指出，不能因為在確認物體表面時，試驗結果回來是陽性，就推論這裏有新冠病毒。因為檢測到的是新冠病毒的屍體，「只不過新鮮一點」。

該文章發出後，迅速引發廣大討論，有分析認為，該論點側面證實「入戶消毒」沒有必要，但文章隨後在內地被封鎖。《香港01》記者求證唐德良副教授（Deliang Tang），他指出該文章確實是他在私人群組中的意見，轉載也獲得他的認可。他指出，「我講的是科學事實，大眾明白了，溝通也會容易」。

新冠病毒可停留在物體表面數日，但有研究顯示多半是死病毒。（unsplash@anton-y）

唐德良指出，病毒一定要寄生於一個活體內（宿主），活體可以是昆蟲，動物和人體，這也就是病毒不可能在普通物體表面存活的原因。病毒的生存和複製還需要合適的溫度和濕度，適當的酸鹼度等等。若把時間放大，「病毒在剛剛離開機體最初幾秒可能是活的，不過僅以秒計，到不了分鐘」。

至於為何會檢測到病毒在各種表面？唐德良表示，這是一個定義上的差距，「我們所談的病毒是否存在，是指有複製能力的活病毒。只有處於這種狀態的病毒才會引起傳播，造成新的感染。」

他強調，生物檢測領域各種方法發展很快，新方法新技術大部分是建立在DNA水平上，「既靈敏，特異性又好」，因此可以測出新冠病毒。但他指出，在確認物體表面是否存在可複製，會感染他人的活病毒就有問題了。

唐德良強調，不能因為試驗結果回來是陽性，就推論這裏有新冠病毒，檢測到的是病毒的屍體。這大部分是非醫學院實驗室出的問題。好幾篇文章還是出自「院士」實驗室。

他在文中提到，冷藏運輸中的病毒污染也不可能。因為冷藏確實是一種保存病毒的方法，但其條件十分嚴格。以他自己的實驗室為例，病毒是存放的液氮罐中，零下198且病毒必須在一種特殊的培養液中，需要逐步降溫（一小時降一到二度）；「這過程十分麻煩，還費錢，稍不注意，病毒就死了。所以一般冷鏈物流沒有可能滿足這一類條件」。

官方強調：難判定病毒死活 要阻止病毒傳播

不過，5月27日針對記者提問，但近期有研究顯示，新冠病毒通過物體表面接觸傳播是很小的概率事件，中國疾控中心消毒學首席專家張流波5月27日回答稱，在傳染源隔離後，防止新冠病毒通過環境、通過物品傳播就成為了重點。

他指出，新冠病人或者無症狀感染者離開以後，污染的環境和物品上可能存在活的病毒，在正常使用之前就需要對其進行終末消毒。

入戶消毒在內地引發爭議，圖為一戶人家中梳化和地面都被噴了大量藥水。（影片段落）

張流波提到，要判定病毒的死活，有時候確實是比較困難的，因為它不只跟時間有關系，也跟病毒的特性、病毒的數量、當時環境的溫度、濕度、污染物的多少、陽光照射的強度以及材料特點等很多因素都有關係，所以要做一個科學的判定。

張流波強調，終末消毒結束後，可確保環境及物品中不再有活病毒存在。他提到，入戶的終末消毒是阻止病毒經過家庭傳播的有效措施之一。入戶消毒操作的時候，為了保證人員安全，家庭成員需要在消毒結束以後才能進去，消毒隊員本身也需要做好個人防護。

「一人陽性整樓入戶消殺」？

此外，對於部分地方在執行過程中對於「入戶消殺」加碼到「一人陽性整樓入戶消殺」，引發廣泛爭議。對此，國家衛生健康委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍表示，要求進一步加強對政策文件、技術操作流程、消毒方法的培訓，以及加強消毒過程中的監督等工作。