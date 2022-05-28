上海解封？楊浦區外國人群聚未戴口罩跳舞歡呼　輿論反應兩極

上海市疫情得到控制，5月底逐步展開「復工復產」，超市、便利商店和藥局將在6月1日起恢復線下營業，上海市低風險的防範區也越來越多，防範區市民可外出採購生活物資。

日前一段上海楊浦區安福路的影片引發熱議，影片中有許多外國青年聚集，跳舞慶祝，氣氛看起來十分輕鬆歡樂。影片中許多青年並未戴上口罩群聚，有網民認為是終於贏來解風的慶祝，「可以透一口氣了」；但亦有網民批評，「疫情還未結束，不該掉以輕心」。

據介紹，安福路被稱為是上海「最文藝、最國際」的一條街，總長約850公尺的這條小路，因位於上海舊時法租界的核心地帶，有許多老洋房、異國餐廳，上海話劇中心。是外國人到上海生活、工作的聚集地，開了許多文藝小店，也是上海打卡和旅遊熱點，有網民稱在該條街居住的民眾「一半以上是外國人」。

影片中可以看到許多外國人在街上聚集，有人遛狗、有人拿著飲料聊天、也有人騎著腳踏車，氣氛輕鬆。晚上馬路沒有車輛，有幾位外國青年在馬路上坐下，開始玩起遊戲，其他民眾則在一旁拍照錄影。

影片上傳後，立刻引發輿論兩極評價，部分貼文和影片更被刪除。有網民指出，「大家都悶久了，出來透氣真好」、「上海的大家都辛苦了」；但亦有網民認為「還沒解封就群聚，深夜擾民」、「上海防控是這樣做的？」也有網民指出，後來這些群聚的外國人逼得上海警察要前往維持秩序，但消息未獲證實。



上海疫情得到控制，低風險防範區越來越多，防範區居民原則上可以外出。上海市衛健委指出，截至27日，上海市高風險的封控區有1,066個，涉及人口數約26萬人；中風險的管控區6964個，涉及人口數約89萬人；截至27日，全市共有防範區6萬2,228個，涉及人口數約2,204萬人。（相關閱讀：懶人包｜上海實施分區分級防控 一文睇清「三區」措施大不同）

該影片上傳後，亦有在上海的網民提到，「別人都在街上遛狗了，我還在叮咚搶菜還買不到」、「我們還有一例陽性，需要整棟入戶消毒」。



網民點睇：

「這就是租界的優良傳統嗎？對外唯唯諾諾，對內重拳出擊」

「透氣可以，請勿擾民，請勿聚集」

「人類就該過這樣的生活。想加入他們。」

「這要是有一例陽性怎麼辦？剛解封就聚集」

