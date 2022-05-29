上海副市長稱市場主體遭遇前所未遇困境　當地出台50項措施振經濟

上海市委常委、常務副市長吳清今日（29日）在疫情防控工作新聞發布會上表示，本輪疫情對上海經濟社會發展產生了巨大的衝擊，市場主體遭遇的困境也前所未遇，既要防住疫情，又要穩住經濟。

上海最新出台《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》（以下簡稱《行動方案》），包括50條政策措施，以推動經濟加快恢復和重振。



吳清表示，《行動方案》主要內容大致可分為「四大板塊」。第一板塊主要是全力助企紓困。針對企業實際困難，從階段性緩繳「五險一金」和稅款、擴大房屋租金減免範圍、多渠道為企業減費讓利、加大退稅減稅力度、發放援企穩崗補貼等方面，綜合實施「緩免減退補」政策，多管齊下為企減負。

第二板塊主要是復工復產復市。當局取消企業復工復產復市不合理限制（6月1日起取消企業復工復產白名單制）、擴大企業防疫和消殺補貼範圍、建立長三角產業鏈供應鏈互保機制、暢通國內國際物流運輸通道等政策措施，支持各行業領域復工復產復市，穩步提高企業達產率。

第三板塊主要是穩外資外貿、促消費投資。在穩外資方面，建立重點外資企業復工復產專員服務機制，啟用重大外資項目線上服務系統，提前啟動2022年上海市鼓勵跨國公司地區總部發展專項資金申報工作，進一步支持跨國公司在滬設立地區總部和外資研發中心。在穩外貿方面，加大出口退稅、出口信用保險等支持力度，鼓勵港航企業減免貨物堆存費和滯箱費，助力外貿企業履約訂單。

在促消費方面，年內新增非營業性客車牌照額度4萬個，支持大型商貿企業和電商平台發放消費優惠券，支持文創、旅游、體育產業發展，大力促進消費加快恢復。在擴投資方面，加強城市更新規劃編制、政策支持和要素保障，年內完成中心城區成片舊區改造，全面提速零星舊區改造，年內新啟動8個以上城中村改造項目。

第四板塊主要是強化支撐保障。圍繞資金、土地、人才、營商環境等方面，提出了一批支撐保障性的政策措施。在要素保障方面，加快涉企專項財政資金撥付和執行進度，完善專項資金使用和評價方式，統籌用於對經營困難的企業給予房租、貸款利息、擔保費、穩崗就業等補貼。支持中小微企業無縫續貸，深入實施「浦江之光」行動；按照國家政策要求，將商業匯票承兌期限由1年縮短至6個月，對民營企業債券融資交易費用能免盡免；降低市區兩級政策性融資擔保費率，實行貼息貼費政策。