央視：夏糧大面積收獲　多個主產區呈豐收和增產趨勢

據官媒央視周一（30日）報道，當日，全國冬小麥日機收面積已連續3日超過500萬畝，夏糧主產區河南、安徽進入集中收獲期，標誌著夏糧大面積收割全面展開；多個主產區呈豐收和增產趨勢。



根據報道，河南駐馬店1160多萬畝小麥進入集中收獲期，總產略高於去年。麥田里3萬多部聯合收割機正有序流動，確保小麥收在適收期。該市種糧大戶趙長江表示，畝產量能達650公斤，「去年麥子種得比較晚，今年沒有想到會有這麼好的收成」。

報道指，夏糧生產的好形勢來之不易，受去年罕見秋汛影響，河南、河北、山東、山西、陝西五省有1.1億畝晚播麥，冬前苗情為近十年來最差。中央投入60億元人民幣促進夏糧穩產豐收，力度前所未有。各地加大投入，各級農業農村部門持續推進增產技術措施落地落細，夏糧扭轉不利局面，長勢好於預期。

農業農村部小麥專家指導組顧問郭天財表示，由於各地以促弱轉壯為重點的冬春麥田管理和後期一噴三防，小麥苗情長勢持續向好，從目前情況來看，中國冬小麥主產省份今年將又是一個豐收年。

李克強：疫情不能擾夏糧收割

本港《南華早報》日前報道，國務院總理李克強25日在「全國穩住經濟大盤電視電話會議」上表示，糧食安全是優先考量事項，夏收是當前重要任務之一，刻不容緩。他敦促各級政府確保夏糧豐收，且不允許任何地方政府以任何理由設置影響夏糧收成的檢疫站。

根據在會議現場官員的影音記錄，李克強表示，收成期間即使出現疫情，也不能停止收割，要求各級政府負起責任，「確保不誤農時、顆粒歸倉」，若轄區出現糧食生產量不穩定，將對地方幹部嚴肅究責。