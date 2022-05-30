六四33周年｜台重現港大「國殤之柱」　主辦方：公民社會永不妥協

六四事件33周年前夕，華人民主書院協會宣布，6月4日悼念晚會當日將為香港大學「恥辱柱」（Pillar of Shame）揭幕，這是經過授權的重製版本，協會認爲，除原有意義外，象徵台灣接續香港不忘六四。



台灣《中央社》報道，華人民主書院協會、民間司法改革基金會和其他等團體今日（30日）上午在中正紀念堂中央通廊召開「六四屠殺三三週年系列活動」行前記者會，會上作上述表示。

港大國殤之柱於去年12月遭移走。（資料圖片）

華人民主書院協會理事長曾建元表示， 6月4日會在中正紀念堂民主大道舉辦紀念活動，其中最重要的是揭幕香港大學恥辱柱重建版本，這是獲得原創作者、丹麥藝術家高志活（Jens Galschiot）授權後且獲募款活動支持的成果，這也象徵了台灣接續香港不忘六四。六四33週年紀念系列活動除了傳統主題外，藝術展覽中充斥了許多香港元素。

曾建元說，重建恥辱柱確實有不同的聲音予以指教，他們說，不要只關心別人的事情，要關心自己國家的事情，「但這就是我們自己的事情」。

民間司法改革基金會董事長林永頌說，先前台灣、香港都有六四紀念活動，香港國安法實施後，香港要辦這樣的活動很困難。在紀念六四和重現港大「國殤之柱」上，有兩件重要的事情，一個是永不妥協的公民社會力量，另一個則是相互聲援合作，不要忘記六四事件。

2021年12月23日凌晨時分，香港大學校方在無預警下拆除「國殤之柱」。雕像被分拆成兩部分，再用白色布料包裹，由工人運送移除。照片奪得突發新聞組冠軍，並獲選為2021年度圖片。（廖雁雄攝）

六四33周年悼念晚會將於6月4日下午6時40分在中正紀念堂民主大道舉行，會上將揭幕香港大學恥辱柱重建版本。恥辱柱香港譯名為國殤之柱，由高志活創作以悼念六四事件死傷者，在香港大學校園豎立達23年，後被舉報違反國安法，於2021年12月22日連夜遭到拆毀。

值得一提是，「國殤之柱」英文名為「Pillar of Shame」，此次主辦方把雕塑稱作「恥辱柱」，而非香港一直使用的「國殤之柱」名稱。這似乎是為了避開「一個中國」的政治論述，把台灣（中華民國）與中華人民共和國作區分。

華人民主書院是由各地華人共同創辦的非營利組織，2011年於香港註冊，同年5月30日在台北宣布成立，目的是通過網上教育向華人社會推廣民主。2020年6月底，因應香港國安法實施，華人民主書院停止在香港運作，隨後並申請撤銷香港公司註冊。2021年9月13日，何俊仁發表聲明，宣布辭任香港華人民主書院所有職務，並退出香港華人民主書院。北京天安門八九民運領袖王丹為董事兼創會主席。