1076萬人畢業　為降失業率　南科大建議政府允學生延畢、安排參軍

中國今年大學應屆畢業生將達1076萬人，4月份失業率上升，尤其是16至24歲人口調查失業率高達18.2%，因疫情和國際局勢變化等因素，面臨疫情以來最差的經濟與就業環境。為降低失業率，中國南方科技大學代理副校長金李，建議教育部允許更多學生延畢並保留應屆畢業生身份。



官方媒體《中國新聞網》31日報道，金李接受專訪時表示，為拓寬就業管，他建議緊急動員有條件的國企、事業單位和政府部門，提供盡可能多的擴招名額吸收新畢業生，國家給予一定財政補助，並建議由國家協調，在現有徵兵計劃內優先安排大學畢業生參軍。

他還建議，針對今年的「特殊困難」，教育部緊急特批招生名額，動員有條件的大學進行研究生和雙學位的特別擴招，並允許有條件的大學採取更加靈活的學制，允許更多學生延期畢業並保留應屆生身份，讓這些學生在學校裡多待上一兩年，並且繼續提升人力資本。

他也建議國家提供一定的費用補助，在不增加企業用工成本的前提下，為企業提供大量實習生，降低企業招收畢業生後再培訓的成本，提升企業用工意願。

中國今年大學應屆畢業生將達1076萬人，4月份失業率上升，尤其是16至24歲人口調查失業率高達18.2%。（Getty Images）

逆境利自强 金李：年輕人巨嬰心態才失業

金李批評，現在很多年輕人過於依賴父母，這種「巨嬰心態」來自於家庭培養和學校教育中的缺失。他們是在經濟繁榮時代中成長起來的，不管城市農村基本都是獨生子女，很多嬌生慣養，吃不得苦，造成農民工不缺工作，大學生反而缺工作。

他直言，經濟較好時，巨嬰的問題被掩蓋在躺平和佛系等人生選擇之下，很多家庭自己把孩子的不求上進問題吸收掉了。形勢出現變化後，很多年輕人迫於經濟壓力，可能要被迫放下體面去從事平時看不上的工作。

「也許反而是經過這樣一種艱難生活的洗禮，他們可以被淬煉成為更加堅韌不拔的人，成為未來建設國家的中堅力量。」金李說。

金李批評，（Getty Images）

為助逾千萬應屆大學生就業，中國10個有關部門3月提出「實施百萬見習崗位募集計劃」，展開全國大專院校書記校長訪企拓崗促就業專項行動等特別措施，還要求平台經濟帶動更多就業。

金李，南方科技大學講席教授，代理副校長，歷任北京大學講席教授，經濟與管理學部副主任，哈佛商學院教授和費正清研究中心執行理事，牛津大學商學院教授和牛津中國研究中心研究員。

全國政協委員、南方科技大學代理副校長金李說：「也許反而是經過這樣一種艱難生活的洗禮，他們可以被淬煉成為更加堅韌不拔的人，成為未來建設國家的中堅力量。」（搜狐商學院）

他也是十三屆全國政協委員，經濟委員會委員，全球公司治理學會理事，中國區代表，中國管理科學學會副理事長，金融管理專業委員會主任，中國管理現代化研究會顧問委員會副主席，股權投資專業委員會主任，北京大學國家金融研究中心主任，中國銀行業協會、中國證券基金業協會和中國信託業協會學術顧問。