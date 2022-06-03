疫情｜內地增74宗本土個案　北京端午假日倡導就地過節

國家衛健委公布，內地昨日（2日）新增74宗新冠肺炎本土個案，包括20宗確診病例及54宗無症狀感染者，無新增死亡病例。



新增本土確診病例包括有北京8宗，上海8宗，內蒙古3宗，四川1宗；本土無症狀感染者有廣西9宗，上海8宗，北京7宗，遼寧7宗，吉林5宗，河北4宗，內蒙古4宗，天津3宗，山東3宗，河南2宗，江蘇1宗，浙江1宗。另全國新增17宗境外輸入病例及66宗境外輸入無症狀感染者。

截至目前，內地現有確診病例1872宗（其中重症病例82宗），累計報告確診病例224208宗，5226人病亡。

在北京，市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建介紹，端午（3日）期間，各社區（村）要繼續嚴格24小時卡口值守，落實好測溫、驗碼、查證和查驗48小時內核酸陰性證明等措施。要繼續加強社區（村）、公共場所防疫管理，對非生活必需的休閒場所和密閉場所「應關盡關」。自5月5日起，首次進京須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼，此後持7日內核酸檢測陰性證明即可。同時，為了防範風險外溢，對通勤人員出京也提出了同樣的查驗要求。

疾控部門提醒，端午假日期間，各公園、景區、商超、酒店、民宿等公共場所要壓緊壓實「四方責任」，加強員工管理，建立發熱、咳嗽等新冠肺炎相關症狀報告機制，堅持做好疫情防控措施。市民繼續堅持近期非必要不出京，不去中高風險地區和有疫情發生的地區，倡導就地過節，不聚餐聚會，尤其不要帶兒童、老人及體弱者到人員聚集的場所。