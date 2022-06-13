北京天堂超市酒吧166人染疫　密接者：室內室外幾乎無人戴口罩

北京朝陽區「天堂超市酒吧」成為北京此輪疫情的焦點。截至昨日（12日）下午3時，涉該酒吧的聚集性疫情累計報告166名感染者。

《中新經緯》報道，艾米（化名）本月初曾到過天堂超市酒吧，後被通知成為密切接觸者，她仍記得當晚無論是室內或室外，「除工作人員外，幾乎沒人戴口罩」。



6月6日晚，艾米陪朋友到三里屯談事，原本約在室外，但其中一個朋友建議坐下慢慢談，礙於朋友的堅持，艾米一行三人最終去了天堂超市酒吧。

艾米憶述，天堂超市酒吧的員工會要求入酒吧的人掃健康碼，但查看得並不仔細，只是象徵式地掃一眼，「進去之前我就看到光是酒吧門口就有很多人和車，並且他們都不戴口罩，所以我一開始就不想進去。進去之後，我發現，裏面除了工作人員，幾乎沒人戴口罩，有的人還竄桌玩，我就更不敢取下口罩了」。

艾米記得，天堂超市酒吧佔地很大，桌子卻擺得密密麻麻，當晚她與朋友坐在離吧台較近的位置，「酒吧裏的人特別多，幾乎是滿的」。她們一行三人在酒吧待了約一個小時，期間兩名朋友點了約10瓶啤酒，花費約200元（人民幣，下同），而艾米一直戴著口罩，全程沒有吃喝。

天堂超市門前馬路邊柵欄上，掛著寫有「疫情期間，請勿聚集」的牌子。（中新經緯）

6月9日，艾米接到疫情防控辦電話，得知自己是同時空密接者，隨後進入集中隔離。目前，艾米核酸檢測結果一切正常。

天堂超市在北京酒吧圈有較高的知名度，在社交媒體上，更被貼上「北京超大網紅酒吧」、「最適合新手蹦迪的酒吧」等標籤。天堂超市起初是一家便利店，主要賣洋酒，名為「天堂便利店」，之後才改名並逐漸發展成為酒吧，同時保留著超市的經營模式。

經常光顧工體西路酒吧一條街的阿飛（化名）介紹，天堂超市進門右手邊靠牆位置是「超市區」，擺放了一排酒櫃；左手邊是櫃檯，可以取冰桶、飲料、骰子、小吃，其他地方則擺滿大大小小的桌子。

天堂超市有各式各樣的洋酒出售。（微博＠柳澳青）

艾米透露，天堂超市不僅有酒水，主食類型都很齊全，「小龍蝦、燒烤、炒菜、主食都有，每份多在50元左右」。多名顧客亦稱，天堂超市是便利店的價格，更直言是「窮人的快樂天堂」，「坐多久都可以，消費低，適合去玩遊戲，比起蹦迪更適合喝酒交朋友」。

有夜店愛好者稱，對他而言，天堂超市是夜生活前場或後場的存在，「這裏沒有最低消費，便利店價的酒水很適合買醉。我一般會先去天堂超市喝到上頭，再去夜店蹦迪，或是在夜店點的酒喝完了，就轉場天堂超市喝個盡興」。

至於天堂超市的酒水為何能如此低價，一位曾從天堂超市入貨的酒吧從業者透露，北京酒吧圈內猜測，天堂超市可能是通過外國人取得洋煙、洋酒的渠道，也可能和很多進口酒都是國外超市的臨期產品有關。