外媒稱內地要求外資銀行高層薪酬不能過高　金融市場消息指不實

有外媒引述消息報道，內地有關部門召見多間外資金融機構，要求瑞信、高盛和瑞銀詳細匯報高層的薪酬待遇方式，敦促銀行減薪並將遞延獎金延長至三年或更長時間。惟金融市場消息來源指，要求外資金融機構減薪等相關消息不實。



外媒報道引述知情人士稱，內地監管部門是次召集外資銀行討論薪酬架構即使不是史無前例，亦是極不尋常。監管機構要求銀行降低現金部分薪酬，並將遞延獎金延長至3年或以上，而其他問題包括牌照、招聘、數據安全等，並要遵從「共同富裕」的大方針。

惟金融市場有消息來源指，外資金融機構屬於獨立金融機構，並非國企，外資金融機構具有營運的自主性，監管部門會關心「金融安全」，但不會要求外資金融機構匯報高層的薪酬待遇方式以及對高層進行減薪等。

國務院總理李克強於5月19日出席中國國際貿易促進委員會建會70周年座談會時，指出無論國際風雲如何變幻，中國都堅定不移擴大開放，對外開放的大門只會愈開愈大。

李克強指，內地會繼續深化「放管服」改革，打造市場化﹑法治化﹑國際化營商環境，明確透明穩定可預期的監管規則，進一步放寬市場准入，保障外資企業依法平等進入已經開放的領域，嚴格保護知識產權，持續將打造為世界的大市場﹑外商投資的熱土。

李克強又指，目前國際地區局勢深刻複雜變化，新冠肺炎疫情﹑地緣政治衝突等對全球貿易和人類福祉帶來重大影響，又指出中方願與各國一道，共同維護以世界貿易組織為核心，以規則為基礎的多邊貿易體制，堅持自由貿易﹑公平貿易，推進貿易及投資自由化﹑便利化，維護全球產業鏈供應穩定暢通，進而實現改善民生﹑財富增長。

事實上，中央對國企、央行有要求，這是正常的，因為是國有資本，也是無可厚非的。甚至監管部門對於民營企業經營都不會直接插手，就連阿里、騰訊這些頭部企業設立所謂「共同富裕」基金，都是企業「聞到風向」的自主行為，而非「要求」。甚至監管機構都不曾對中資非國有企業的企業實體有所謂薪酬待遇的要求，更何況是外資企業。