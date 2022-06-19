台政大學者：習近平或是二十大唯一超齡留任領導人　政治權威超鄧

台灣學者寇健文前（18日）分析表示，中國國家主席習近平的性格「不願分享權力」，即便總理李克強在中共20大留任，也不可能分權。他認為，習近平可能是屆時唯一超齡留任的領導人。



據台灣《中央社》報道，國立政治大學東亞研究所前天舉辦「中共『二十大』與習近平執政十週年政策分析」 學術研討會，分析習近平時代的政治、經濟、社會與外交各領域變化與特色。政大國際關係研究所所長寇健文在會中分享習近平性格特質對其領導風格影響的研究。

他根據大陸有關習近平的著作、傳記內容，提出習近平的6項性格特質，分別是：簡儉樸實和厭惡腐敗；隱忍堅持、高度自信；念舊重禮、除惡必盡；崇尚強勢領導、不墨守成規；犧牲小我、完成大我的集體主義；和對民族復興與社會主義建設的使命感。

他以此歸納出3項習近平的政治認知和領導風格：第一，認為政治的本質是衝突，合作為次要。第二，相信自己作為領導人的歷史角色，是完成中華民族偉大復興和中國社會主義建設，因此對權力和成就需求的動機較強。最後，是個人自信心強，崇拜強勢領導。

他也在回應提問時表示，由於習近平的性格「不願意分享權力」，因此認為無論國務院總理李克強會不會在中共20大中留任，習近平都不會分權。他認為，習近平可能會是20大中唯一超齡留任的國家領導人。

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政大東亞所教授鍾延麟則在會中分享對去年中共第3份歷史文件的研究。研究發現，這份決議選擇性地突出部分黨史，包括中共早期的黨內團結以及反貪腐，這都對應到目前習近平對黨內的要求。

研究指，同時，相較於鄧小平時代的第二份歷史決議批評了終身制，強調黨內民主、集體領導，擴大民主集中制；這次決議未見這些內容。而前一份歷史決議主張推動政治制度化變革，第3份歷史決議則推動「兩個確立」（習核心、習思想的領導地位）。

鍾延麟指出，第二份歷史決議提到鄧小平都點到為止，第三份決議有關習近平的篇幅卻很多，這或許反映兩人政治權威和自信程度的差別。

淡江大學中國大陸研究所助理教授曾偉峯則分享有關習近平時代中央－地方關係的研究。他指出，外界多注意習近平時代的個人擴權與中央集權，但實際上，這段時期也強調「簡政放權」，包括土地審批權、財政權等不少權力下放到地方。

他指出，這形成「沙漏型」的央地關係，中央保留了重要的政治權力，排除了制度的否決者，和強化黨內監督；而地方則被要求要處理好社會穩定等議題。