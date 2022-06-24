內地律師張思之逝世終年95歲　曾為林彪、江青反革命集團案辯護

內地著名律師、法學家張思之，周五（6月24日）下午1時許在北京逝世，終年95歲。



據了解，張思之是1949年後第一代法官、第一代律師，被譽為是「中國律師界良心」。他生前任北京市吳欒趙閻律師事務所執業律師、北京市義派律師事務所名譽理事長、中華全國律師協會憲法與人權專業委員會顧問、中央財經大學法學院兼職教授。曾創辦《中國律師》雜誌，著有《什麼是法律》、《我的辯詞與夢想》、《我們律師》等著作。

公開資料顯示，張思之1927年11月出生於河南鄭州，1947年考入北平朝陽大學法律系，1949年2月，參加接管北平地方法院。1956年，張思之受命組建北京市第三法律顧問處，翌年被劃為北京律師界第一個右派分子，開始了長達15年的勞改生涯。

張思之曾是「江青四人幫案」辯護小組組長。（視覺中國）

1972年，張思之結束勞改，入北京市垂楊柳二中教書。1979年7月，張思之重返律師界，隨即出任林彪、江青反革命集團案辯護小組負責人，這被認為是新中國恢復律師制度的重要標誌之一。1980年，張思之出任北京市律師協會副會長，主管業務，同時兼任北京市法律顧問處主任。

張思之作為律師還代理過1988年大興安嶺大火莊學義「玩忽職守案」、1991年王軍濤「顛覆、煽動案」、1992年鮑彤「洩密、煽動案」、1995年《民主與法制》記者董服民被訴「侵權案」、2004年「黎元江」案等。