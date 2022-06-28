内地8月起網上註冊任何帳號均需身份認證　網信辦可檢查個人信息

中共20大年底舉行，國家網信辦昨日（27日）發布《互聯網用戶賬號信息管理規定》，要求自8月1日起，中國境內各網絡平台業者必須對用戶進行真實身份認證，且核驗用戶註冊時提交的帳號資訊；任何帳號都要實名登記及提供真實身份訊息，網信辦可以直接查閱所有用戶資訊。



規定提到，個人用戶註冊網絡，使用帳號資訊，含有職業資訊的，應與個人真實職業資訊相一致；機構用戶註冊網絡，使用帳號資訊，應與機構名稱、標識等相一致。

規定明確指出，為用戶提供資訊發布、即時通訊等功能的網絡資訊服務提供者，應對用戶進行真實身份資訊認證；且應對用戶在註冊時提交的帳號資訊，以及使用中擬變更的帳號資訊，進行核驗。

同時，網絡資訊服務提供者應在帳號資訊頁面，展示「合理範圍內」的網絡用戶帳號協定位置歸屬地資訊（即公布IP所在位置），便於「公眾為公共利益實施監督」。

規定要求網絡資訊服務提供者，要履行帳號資訊管理主體責任，建立健全並嚴格落實真實身份資訊認證、帳號資訊核驗、資訊內容安全、生態治理、應急處置、個人資訊保護等管理制度。對違法違規註冊及使用帳號資訊的情形，採取相應處置措施。

規定明確指出，網信部門依法對互聯網信息服務提供者管理互聯網用戶註冊、使用賬號信息情況實施監督檢查，互聯網信息服務提供者應當予以配合，並提供必要的支持協助。發現互聯網信息服務提供者存在較大網絡信息安全風險的，省級以上網信部門可以要求其採取措施，進行整改，消除隱患。

另外，規定提到，互聯網用戶註冊、使用賬號信息，不得假冒、仿冒、捏造新聞網站、報刊社、廣播電視機構、通訊社等新聞媒體的名稱、標識等，或者擅自使用「新聞」「報道」等具有新聞屬性的名稱、標識等。

規定指出，互聯網用戶註冊、使用賬號信息，不得有下列情形，不得假冒、仿冒、捏造國家（地區）、國際組織的名稱、標識等；不得以損害公共利益或者謀取不正當利益等為目的，故意夾帶二維碼、網址、郵箱、聯繫方式等；不得含有名不副實、誇大其詞等可能使公眾受騙或者產生誤解的內容等。

國家網信辦有關負責人稱，推出這項規定，是因當前一些用戶通過註冊、使用賬號信息，編造虛假身份、虛假職業資訊、傳播虛假信息、從事招搖撞騙、實施網絡暴力等違法違規行為，危害國家安全和社會公共利益，損害公眾和其他組織的合法權益。對此，規定要求個人用戶註冊、使用的帳號資訊含有職業資訊時，應與個人真實職業資訊相一致。

他指，這項規定旨在規範網絡用戶註冊、使用和網絡資訊服務提供者管理帳號資訊行為，加強對網絡用戶帳號資訊的管理，「弘揚社會主義核心價值觀」，「維護國家安全」和社會公共利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益，促進網絡資訊服務「健康發展」，營造更加清朗的網絡空間。

他表示，規定是維護「意識形態安全」、社會公平公正和網民合法權益的需要，也是防範化解「國家安全風險」、維護網絡空間良好生態的需要。