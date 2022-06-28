杭州2歲女童遭遺留電梯後墜亡　保母被指失職兼謊話連篇　警立案

浙江杭州日前發生一宗悲劇，不足2歲的女童「小櫻桃」原本開開心心伴隨保母吳某與滑板車乘搭電梯下樓，可是當到1樓時，在電梯內就只顧看手機的吳某自行走出電梯，落下小櫻桃在空無一人的電梯，後者在電梯門關上後嚎啕大哭。當電梯門在8樓打開，小櫻桃衝出走廊欲找保母，結果爬上45厘米高窗台後，由8樓墜至2樓平台，小小的生命戛然而止。

小櫻桃的父母指摘，吳某事發期間一直沒有想辦法施救，導致女兒延誤送院，希望其受法律制裁。目前，警方已以涉嫌過失致人死亡對吳某立案偵查。



小櫻桃一家住在杭州市拱墅區，據小櫻桃父親陳先生介紹，由於他和妻子工作忙碌，外婆又患重病，因此他僱人照看外婆和孩子，其中48歲的吳某持有高級母嬰護理師證，陳先生通過家政公司請她負責照顧21個月大的女兒。

小櫻桃還不足2歲。（影片截圖）

6月14日晚，陳先生在3樓家內，小櫻桃則由吳某領著從隔壁單元15樓的外婆家離開。可是當晚8時，陳先生接到保母電話稱女兒不見了，於是馬上趕到隔壁單元找。當聽吳某說孩子可能到過8樓時，陳先生就跑到該層去找，惟無果。之後，陳先生再次詢問吳某孩子可能在哪裡，對方又說在1樓。

如此前後不一的說法，令陳先生不再信任對方，遂開始在整棟樓兩個單元每一層地找。由於吳某到家裡工作才7天，仍處於互相適應觀察的階段，故陳先生還一度擔心有拐子佬，懷疑孩子是被保母的同夥給抱走了。

最後，輾轉多時後，陳先生才在2樓平台發現孩子，當時離墜樓時間已過去了半個小時，躺在平台上的小櫻桃已無氣息。

而揪心的真相經由閉路電視畫面曝光。據顯示，當電梯來到1樓並打開門時，吳某提著滑板車走出了電梯，結果在電梯門即將關閉時，回頭看了一眼的她才發現孩子並未跟出來，可是一切已經來不及了。

之後，受到驚嚇的小櫻桃嚎啕大哭，多次呼喊「阿姨」求救，電梯則開始上行。到8樓後，電梯門再次打開，孩子隨即跑出進入樓道，其消失在鏡頭中。陳先生介紹道，當時女兒為找保母，爬上了8樓樓道邊45厘米高台階的窗戶，之後墜落。

事後，吳某表示確實是她的大意造成了不可挽回的後果，但強調自己不是故意想要傷害孩子。她解釋，當時出電梯時，孩子摸了下按鍵面板，分散了一下她的注意力。而電梯門關後，她心裡很慌，馬上按了電梯鍵，但開門的卻是另外一部電梯。她沒有想到其他辦法只能原地等待，在發現電梯停靠8樓後就跟上去，但沒有找到孩子，於是才給陳先生打電話。她又曾指，自己事發時正在查看和僱主的聊天記錄，確認翌日買什麼菜。

不過對於吳某的表現，小櫻桃父母大為質疑。母親趙女士表示，吳某是在事發後8分鐘，才給孩子爸爸打電話。陳先生則指，吳某在電梯內只顧看手機，連孩子有沒有出電梯都不關注，事發後又說法前後不一，還曾撒謊說孩子是回電梯裡撿樹枝被關。而且，吳某只負責看孩子，從來未獲安排過買菜做飯的工作，這有聊天記錄證明，因此吳某所說並不屬實。

在接到陳先生報案後，杭州市公安局拱墅區分局出具《立案告知書》，顯示符合刑事立案標準，該局已對吳某涉嫌過失致人死亡案立案偵查。

根據刑法規定，過失致人死亡的，處3年以上7年以下有期徒刑；情節較輕的，處3年以下有期徒刑。有律師認為，保母帶孩子時，是孩子的看護人，因粗心大意導致孩子墜樓，沒有盡到看護照顧的義務，保母或其所屬的家政公司應該承擔賠償責任。

此外，陳先生認為，除了保姆失職以外，小區電梯間窗台過低且未關窗戶，也是導致愛女痛失的一大原因。據介紹，涉事窗戶距地面90cm，帶有約50cm高的窗台，孩子身高為80cm。因此，除了吳某和中介，後續陳先生還會物業等的民事責任。

對此，涉事物業工作人員回應稱，女童是從消防通道的窗戶墜落，因通道用於逃生，故無法給窗戶上鍊條鎖，物業已與相關部門溝通，後者正在調查開發商是否按照原圖紙設計窗戶。