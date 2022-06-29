司法部：港澳律師獲准在大灣區內地九市執業

司法部24日發佈公告，決定自2022年6月28日起啟用律師執業證（粵港澳大灣區），該證為香港法律執業者和澳門執業律師獲准在粵港澳大灣區內地九市從事律師職業的有效證件。



持證人執業範圍為國務院辦公廳文件准予在粵港澳大灣區內地九市內辦理的適用內地法律的部分民商事法律事務（含訴訟和非訴訟業務）。大灣區內地九市有廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶。

2021年7月，首次粵港澳大灣區律師執業考試在深圳、珠海、香港三個考區開考。

+ 3

根據廣東省司法廳此前發布的相關執業申請指引，申請律師執業證（粵港澳大灣區）的條件包括：香港特別行政區、澳門特別行政區永久性居民中的中國公民；擁護《憲法》，擁護《香港基本法》《澳門基本法》;

依據香港特別行政區有關法律，經香港特別行政區高等法院認許，在律師、大律師登記冊上登記，且未被暫時吊銷執業資格的律師、大律師，或者在澳門律師公會有效確定註冊的執業律師；具有累計五年以上律師執業經歷，職業道德良好，未有因不良名譽或者違反職業道德受懲處的記錄；能用中文書寫法律文書，能用普通話進行業務活動；通過粵港澳大灣區律師執業考試，參加廣東省律師協會不少於1個月的集中培訓，並經考核合格。

港澳律師有望擴大市場至大灣區

香港共有約11,000名執業律師及約1,600名執業大律師。根據廣東省及香港和澳門特區政府提供的最新數據，2020年大灣區的總人口已經超過8600萬，地區生產總值達16,688億美元。

内地於2019年公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》確定了香港的法律制度在「一國兩制」下的獨特優勢，而去年公布的《十四五規劃綱要》支持香港建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心。其中，亞太區國際法律及解決爭議服務中心和區域知識產權貿易中心與法律專業息息相關。

香港律師會會長陳澤銘先生1月24日在法律年度開啓典禮致辭曾經表示，隨著國家「十四五」規劃以及國家的其他發展計劃（例如大灣區發展和「一帶一路」倡議）而來的機會，將為法律界帶來龐大市場拓展的潛能。首批同時獲得香港和大灣區資格的律師，正在進行實習培訓。當他們開始執業，其客戶可擴大至整個大灣區。那些希望其法律執業更上一層樓的律師，可以在香港發掘很多機會。