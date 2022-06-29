尤權：防範化解統戰領域重大風險隱患　為二十大召開營造良好環境

中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權在天津調研時強調，要防範化解統一戰線領域重大風險隱患，為黨的二十大勝利召開營造良好環境。



官方媒體《新華社》6月28日報道，尤權來到河北區、紅橋區、濱海新區、河西區，考察愛國主義教育基地、宗教活動場所和民營企業，了解推進中國宗教中國化工作和民族團結進步創建情況，調研民營經濟發展狀況。

尤權稱，要深入學習貫徹習近平總書記關於加強和改進統一戰線工作的重要思想，堅持穩中求進，全力做好統戰領域防風險、保安全、促穩定工作，為黨的二十大勝利召開營造團結和諧穩定的環境，以實際行動堅定捍衛「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」。

在與天津市有關負責同志座談時，尤權強調，統一戰線工作涉及國家安全和社會穩定，特別是民族宗教領域面臨諸多風險挑戰。要認真貫徹落實中央民族工作會議和全國宗教工作會議精神，健全民族宗教工作體制機制，深入排查民族宗教領域風險隱患，做好苗頭性傾向性問題處置，把握好解決問題的時度效，促進民族團結、宗教和諧。

尤權指，民族宗教領域面臨諸多風險挑戰，要健全民族宗教工作體制機制，深入排查民族宗教領域風險隱患，做好苗頭性傾向性問題處置，把握好解決問題的時度效，促進民族團結、宗教和諧。圖為中國基督徒在教堂祈禱。（Getty Images）

他指出，要加強對民營經濟人士的思想政治引領，做好政策宣傳解讀，及時反映意見訴求，推動惠企政策落地見效，幫助企業解決實際困難、規範健康發展，用務實舉措穩定人心、鼓舞人心、凝聚人心。

他強調，今年各民主黨派中央和省級組織將全面完成換屆，要支持民主黨派加強自身建設，深化政治交接，引導民主黨派成員傳承優良傳統，在新起點上作出新貢獻。

中共中央政治局委員、天津市委書記李鴻忠參加調研座談。調研期間，尤權還走訪市委統戰部，看望慰問了機關幹部。