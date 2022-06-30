76國將中文納入國民教育體系　外國累計學習和使用中文人數近2億

教育部昨日（28日）召開「教育這十年」「1+1」系列發布會，介紹中共十八大以來語言文字事業改革發展成就，76個國家將中文納入國民教育體系，累計學習和使用中文人數近2億，全國普通話普及率達80.72%，文盲率下降至2.67%。



教育部語言文字信息管理司司長田立新介紹，這十年，持續深化語言文字交流合作，促進文明互鑑、民心相通，推動構建人類命運共同體。推進國際中文教育高質量發展。

教育部制定發布首個面向外國學習者、全面評價其中文水平的規範標準《國際中文教育中文水平等級標準》，目前已向海外發布8個語種的對照版，與20多個語言教育機構進行標準對接。建設全球中文學習平台，建成兩年即發展用戶600萬人、覆蓋全球182個國家和地區，平台總訪問量突破億次。建立海外普通話水平測試站，打造中文水平考試（HSK）品牌。

截至2021年底，聯合國教科文組織、世界旅遊組織等10個聯合國下屬專門機構將中文作為官方語言，180多個國家和地區開展中文教育，76個國家將中文納入國民教育體系，外國正在學習中文人數超過2500萬，累計學習和使用中文人數近兩億。

教育部：全國普通話普及率提高至逾80% 文盲率降至2.67%

教育部語言文字應用管理司周為介紹，十年來，語言文字戰線依法履行憲法賦予的職責，堅定不移推廣普及國家通用語言文字，全國普通話普及率從70%提高到80.72%，識字人口使用規範漢字比例超過95%，文盲率下降至2.67%

「這十年，大力推廣普及國家通用語言文字，創造了統一的多民族、多語言國家推廣通用語言文字的成功典範」周為說。