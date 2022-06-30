中共建黨101周年｜新華社宣言：中共是最光明、正義事業的奮鬥者

為紀念中國共產黨成立101周年，官方媒體《新華社》29日發表《什麼是中國共產黨，中國共產黨幹什麼》宣言。

宣言指，了解中國，必須了解中共；了解中共，才能讀懂中國。歷史已經證明並將繼續證明，中共是用馬克思主義武裝起來的覺悟者，是最廣大人民利益的守護者，是人類社會發展方向的引領者，是最光明最正義最壯麗事業的奮鬥者。



中共是什麼——「最光明、正義、壯麗事業奮鬥者」

宣言指，《中國共產黨章程》開宗明義就指出：中共是中國工人階級的先鋒隊，同時是中國人民和中華民族的先鋒隊，是中國特色社會主義事業的領導核心。對馬克思主義的信仰，對社會主義和共產主義的信念，是共產黨人的政治靈魂，是共產黨人經受住各種考驗的精神支柱。胸懷崇高堅定的理想信念並為之不懈奮鬥，是中共獨特的精神標識。

宣言稱，170多年前，馬克思、恩格斯指出，共產黨人的理想，就是要建立沒有壓迫、沒有剝削、人人平等、人人自由的理想社會。這個理想描是崇高的、科學的、堅定的，召喚著無數共產黨人嚮往之、奔赴之、篤行之。

宣言提到，革命理想高於天。無數共產黨人匯聚在信仰的旗幟下，不求顯達於世、不求暫得於己，為了理想信念前仆後繼、舍生取義。他們是主義的獻身者、光明的追尋者，用生命和熱血熔鑄了理想信念的豐碑，鋪就了中華民族不斷向上登攀的階梯。

宣言稱，成功應對重大挑戰、抵禦重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾，有力推進具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭。守正道而開新篇，致廣大而盡精微。自信自強、守正創新不但是新時代民族精神的生動寫照，更是當代中共人志不改、道不變的鏗鏘宣示。

演員們於2021年6月28日在北京鳥巢表演慶祝中國共產黨成立100周年。（Getty Images）

中共幹什麼——「人民至上」

宣言提到，千年貧困苦，一朝得夢圓。為了讓全體人民過上小康生活，以習近平為核心的黨中央舉全黨全國之力，以前所未有的力度和決心打響脫貧攻堅戰，實現了中華民族從整體上消除絕對貧困的歷史壯舉。今天，中國人民徹底告別了缺衣少食、物質匱乏的年代，再無饑饉之年、凍餒之患，億萬人民真正過上了無人不飽暖、無處不小康的幸福生活。在新時代中國得以有效解決，這是最大的「德政」「仁政」。

宣言指，黎民命攸關，烈火見真金。為了抗擊百年不遇的新冠肺炎疫情，黨中央從黨的性質和宗旨出發，堅持人民至上、生命至上，領導全黨全國人民全力抓好「外防輸入、內防反彈」，堅持「動態清零」，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，因時因勢不斷調整防控措施，堅決打贏疫情防控阻擊戰，最大限度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展影響。風雨來襲之時，黨始終是人民最可靠、最堅強的主心骨。

宣言稱，民間疾苦聲，枝葉總關情。為了解決好人民群眾的急難愁盼問題，黨堅持在發展中保障和改善民生，緊緊抓住人民群眾最關心最直接最現實的利益問題，堅定踐行「綠水青山就是金山銀山」理念，牢牢堅持「房子是用來住的」定位，堅決防止資本與民爭利，下決心推行「雙減」整治教育頑疾，重拳出擊掃除黑惡勢力，讓群眾真正看到變化、得到實惠，廣大人民獲得感、幸福感、安全感不斷增強。

宣言指，立命為生民，奮鬥為共富。為了讓發展成果更好更公平惠及全體人民，以習近平為核心的黨中央突出強調共同富裕問題，把它作為全面建設社會主義現代化國家的重要任務加以推進。既做大做好「蛋糕」，又切好分好「蛋糕」，在實現高質量發展中促進共同富裕，不斷創造積累社會財富，不斷健全完善分配製度，億萬人民創造活力不斷迸發，全體人民奔跑在美好生活的大道上。

宣言說，面向未來，黨將始終堅持人民至上、以人民為中心，始終堅持為民族、為人民謀利益的大本大宗，想人民之所想、憂人民之所憂、急人民之所急，走好新時代黨的群眾路線，最大限度實現好、維護好、發展好最廣大人民的根本利益。

舞者在2011年6月28 日在北京人民大會堂舉行的慶祝中共成立90周年的晚會上表演。（Getty Images）

中共自我監督——「毛澤東給答案，習近平給出第二答案」

宣言稱，「勝人者有力，自勝者強。」中共之所以歷經百年風雨、走在時代前列，就在於始終葆有自我革命的精神、刀刃向內的勇氣，不斷淨化、超越和革新自己。「讓人民來監督政府」，在70多年前延安窯洞裡，毛澤東同志給出了第一個答案。「勇於進行自我革命」，在百年華誕的歷史節點上，習近平總書記給出了第二個答案。

宣言指，外靠發展人民民主、接受人民監督，內靠全面從嚴治黨、推進自我革命，這就是中國共產黨歷經百年風華而青春依舊、長成參天巨樹還歲歲發新的基本邏輯。目睹國內外許多大黨老黨的興衰起落，我們無比清醒：中共是馬克思主義執政黨，也是馬克思主義革命黨。走過建黨、興黨、強黨的光輝歷程，我們無比堅定：以偉大自我革命引領偉大社會革命，以偉大社會革命促進偉大自我革命。

中國共產黨第十九次全國代表大會開幕式。（Getty Images）

中共民族復興——「『東升西降』愈加明顯」

宣言提到，中共作為無產階級政黨，始終把為人民謀幸福、為民族謀復興作為初心使命，始終牢記「為了誰、依靠誰、我是誰」，為人民出生入死、同人民休戚與共，黨的奮鬥和人民的福祉、黨的命運和人民的命運早已深深融為一體。

宣言表示，「人民」二字，在新時代中國共產黨人心中位置最高、分量最重。一百年來，中共團結帶領中國人民進行的一切奮鬥、一切犧牲、一切創造，歸結起來就是一個主題：實現中華民族偉大復興。

宣言稱，理想信念之光照進現實，「東升西降」之勢愈加明顯，我們有充足的理由堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，我們有充足的底氣進行人類歷史上最有前途的事業、追求理想社會的光榮夢想。

宣言說，黨的百年奮鬥充分證明，中共是為人民謀幸福、為民族謀復興的黨，也是為人類謀進步、為世界謀大同的黨，始終以世界眼光關注人類前途命運，踐行大道不孤、天下一家的行動價值，以自己的奮鬥和成就深刻影響了世界歷史進程，為推動人類進步、促進世界和平作出了重要貢獻。

2021年6月28日，在北京國家體育場舉行的慶祝共產黨成立100周年的群眾晚會上，國家主席習近平出現在大屏幕上（Getty Images）

宣言最後指，站在百年交彙的歷史節點，邁向強國復興的壯闊征程，新時代的中國共產黨更加成熟、更加堅定、更加自信。執着的目光永遠向前，奮進的腳步永不停歇。在以習近平為核心的黨中央的堅強領導下，在習近平新時代中國特色社會主義思想的科學指引下，中國共產黨和中國人民牢記初心使命、共同團結奮鬥，集中精力辦好自己的事情，必將戰勝前進道路上的一切艱難險阻，贏得更加偉大的勝利和榮光。