回歸25周年｜人民日報：求穩、謀發展是民意　為港開新篇成共識

為紀念香港特別行政區成立25周年，官媒《人民日報》周四（30日）以署名「任仲平」發表《白雲過山峰明珠煥新彩——寫在香港回歸祖國25周年之際》評論文章。「任仲平」是「人民日報重要評論」的諧音縮寫。

評論指25年間，香港經濟持續蓬勃發展，國際金融、航運、貿易中心地位不斷鞏固，香港居民享有前所未有的民主權利和自由，各項民生事業大幅改善。如今，香港社會正氣上揚、市民愛國真情流露，人心思穩、人心思定、人心思治，「求穩定、謀發展」是主流民意，「同為香港開新篇」成為強烈共識。



以下內容為「人民日報重要評論」的全文:

（一）

漫步金紫荊廣場，五星紅旗和紫荊花區旗迎著日出、冉冉升起；登上太平山頂眺望，繁忙的都市和靜謐的大海點點流光、處處溢彩。香港，這片海風吹拂的熱土，即將迎來回歸祖國25周年紀念日。

傳承百年的大坑舞火龍，飽含對平安健康的祈願；慶回歸帆船賽盛大揭幕，寄寓奮楫揚帆的祝福；少年警訊讀書分享會，以琅琅書聲涵養家國情懷；基本法法律論壇、紫荊文化國際論壇，以真知灼見共謀美好明天……一場場慶祝活動，回顧香港回歸以來的非凡歷程，共話持續穩定繁榮的香江故事，凝聚開啟良政善治的磅礴合力。

時光流轉，明豔的紫荊愈加繁盛。旺角的霓虹繽紛閃爍，中環的招牌密集林立，跑馬場的賽道激動人心，伶仃洋的大橋互聯互通……經過歲月洗禮，活力之都風采浪漫依然。

塵霾洗淨，動人的詩篇再寫華章。香港國安法制定實施，選舉制度修改完善，愛國愛港力量空前團結，粵港澳大灣區建設步伐堅實，「一國兩制」事業開拓前行……穿越風雲變幻，南海明珠光華更勝往昔。

廿五載香江奔湧，共前行紫荊花艷。香港回歸祖國是彪炳中華民族史冊的千秋功業，香港從此走上了同祖國內地優勢互補、共同發展的寬廣道路。撫今追昔、展望未來，習近平主席話語鏗鏘：「25年來，儘管經歷了許多風雨挑戰，但『一國兩制』在香港的實踐取得了舉世公認的成功。」「中央全面準確貫徹『一國兩制』方針的決心從沒有動搖，更不會改變。」

1997年—2022年，四分之一個世紀，時間見證前行：香港經濟持續蓬勃發展，國際金融、航運、貿易中心地位不斷鞏固，香港居民享有前所未有的民主權利和自由，各項民生事業大幅改善……白雲過山峰，明珠煥新彩。走過25年不平凡的歷程，這座欣欣向榮的城市，正在新時代續寫獅子山下發展新故事、繁榮新傳奇。

1997年6月30日香港交接儀式在灣仔香港會議展覽中心新翼舉行。（Getty Images）

（二）

2012年12月，廣東深圳，蓮花山公園。習近平總書記瞻仰佇立在山頂的鄧小平同志銅像並敬獻花籃後，有香港記者問：「習總書記，有沒有話要對香港同胞講？」習近平總書記的回答清晰有力：「香港一定會繁榮昌盛的！」

風起南海之濱，潮湧香江兩岸。2022年6月22日，在香港維多利亞港畔的西九文化區，狀似金色方鼎的香港故宮文化博物館開幕。5年前，正是在習近平主席親自關懷、親自見證下，故宮博物院與香港西九文化區管理局簽署了《興建香港故宮文化博物館合作協議》。

不只是香港故宮文化博物館。將軍澳海水化淡廠、香港兒童醫院、中環灣仔繞道工程……一個個功能先進、恢弘大氣的工程項目，寫下香港繁榮發展的註腳。這一切，凝聚著中央政府和內地人民的大力支持，離不開以習近平同志為核心的黨中央全面準確貫徹「一國兩制」方針的堅定決心和信心。

香港特首林鄭月娥在 2020 年 7 月 1 日在中國香港舉行的升旗儀式後的招待會上與前特首董建華敬酒。（Getty Images）

這是舉旗定向的指路引航。明確「『一國兩制』是歷史遺留的香港問題的最佳解決方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，是行得通、辦得到、得人心的」；宣示「中央貫徹『一國兩制』方針堅持兩點，一是堅定不移，不會變、不動搖；二是全面準確，確保『一國兩制』在香港的實踐不走樣、不變形，始終沿著正確方向前進」；強調「要確保『一國兩制』實踐行穩致遠，必須始終堅持『愛國者治港』」；指出「實行『一國兩制』，有利於維護國家根本利益，有利於維護香港根本利益，有利於維護廣大香港同胞根本利益」……黨的十八大以來，習近平總書記從戰略和全局出發，對」一國兩制」實踐和香港工作作出了許多重要論述，進一步深化了對「一國兩制」實踐的規律性認識，推動「一國兩制」事業邁上新台階。

這是高瞻遠矚的發展謀劃。從「十三五」規劃、「十四五」規劃，到「一帶一路」建設；從粵港澳大灣區由藍圖變為現實，到港珠澳大橋順利開通；從廣深港高鐵香港段開通、香港正式接入國家高鐵大網絡，到滬港通、深港通、債券通等金融市場互聯互通機制陸續建立並持續完善；從前海深港現代服務業合作區，到河套深港科技創新合作區……黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央統籌謀劃保持香港長期繁榮穩定，支持香港融入國家發展大局，給香港長遠發展帶來源源不斷的動力，激發香港聚焦「國家所需、香港所長」，開啟新一輪發展進程。

這是溫暖人心的親切關懷。猶記香港回歸祖國20周年之際，習近平主席蒞臨香港，49個小時、20場活動，足跡遍及港島、九龍、新界；猶記在發表新年賀詞等多個場合，習近平主席多次提到香港、祝福香港，牽掛著香港同胞。「祖國不斷繁榮富強，必將為香港、澳門發展打開更加美好的前景」「香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼」「中央政府已經並將繼續採取一切必要措施，全力支持香港特別行政區抗擊疫情」「祖國一直牽掛著香港、澳門的繁榮穩定」「祖國永遠是香港的堅強後盾，眼前的困難一定能夠戰勝」……諄諄囑託、殷殷期待，體現了對香港的高度重視、對香港發展的堅定支持，詮釋著「香港發展一直牽動著我的心」的深厚情懷。

立法會議事廳，國徽高懸；中小學校園裡，國旗飄揚……香港郵政為香港特別行政區成立25周年發行的4枚紀念郵票上，分別印有「穩」「定」「繁」「榮」字樣。香江兩岸，氣象一新。習近平主席以深邃寬廣的眼光洞察香港的昨天、今天、明天，以一系列具有理論創新和實踐創新意義的頂層設計和戰略舉措，夯實香港發展新基礎，引領“一國兩制”新實踐。一個政治民主、法治健全、自由開放、包容和諧、繁榮穩定、胸懷祖國、面向世界的香港，必將更好呈現在世人面前。

林鄭月娥（中）及其政府於2017年7月1日在香港舉行的就職典禮上由國家主席習近平宣誓就職。（Getty Images）

（三）

廣東深圳仙湖植物園內，香港回歸紀念林郁鬱蔥蔥。1997年香港回歸前夕，幾千名深圳和香港青年在這裡，按照中國版圖的輪廓種下1997棵土沉香樹以志紀念。25年過去，小樹苗長成大樹，已是亭亭如蓋。「一國兩制」在香港的實踐，也恰似樹苗在風雨中經受洗禮，茁壯成長、枝繁葉茂。

香江之畔，潮起潮落，前行腳步更加堅定：回歸以來，香港本地生產總值從1.37萬億港元增長到2021年的2.86萬億港元，港股市值從3.2萬億港元增長到2021年內最高的58.6萬億港元，外匯儲備從928億美元增長到2022年5月的4650億美元，香港在全球法治指數中的排名從六十多位上升到第十九位，人均預期壽命連續多年穩居全球榜首。

獅子山下，生生不息，發展優勢更加彰顯：自1997年以來，香港連續25年獲評「世界最自由經濟體”。加拿大菲沙研究所的《世界經濟自由度2021年度報告》評估中，香港在「國際貿易自由」及「監管」上繼續位居首位。瑞士洛桑國際管理髮展學院最新發布的《2022年世界競爭力年報》中，香港排名從去年的全球第七位上升至第五位。

25年風雨兼程，書寫「香港故事」，創造「香港傳奇」，這顆璀璨的南海明珠綻放出更加絢麗奪目的光彩。有外國觀察家感慨：「25年來，儘管香港面臨各種挑戰，但始終展現強大韌性，多次化危為機，變得更加強大。」

「一國兩制」是中國的一個偉大創舉。作為一項前無古人的開創性事業，「一國兩制」在實踐中不可避免會遇到一些新情況、新問題。一個時期，受各種內外複雜因素影響，「反中亂港」活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面。持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重損害法治，嚴重危害國家主權、安全、發展利益，來自香港的全國政協委員吳良好回憶：「當時許多人痛心地問：香港怎麼了？香港怎麼辦？許多人流淚，那是憤慨的淚，是悲傷的淚。」

圖為2019年6月12日，香港有示威者於金鐘一帶抗議，反對修訂《逃犯條例》。（Getty Images）

「善為政者，弊則補之，決則塞之。」關鍵時刻、緊要關頭，以習近平同志為核心的黨中央審時度勢，作出健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權、完善特別行政區同憲法和基本法實施相關制度機制的重大決策，推動建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制、制定《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》、完善香港特別行政區選舉制度，落實「愛國者治港」原則，支持特別行政區完善公職人員宣誓制度。

一法安香江，香港國安法成為維護香港繁榮穩定的「守護神」。國家安全是安邦定國的重要基石，國安才能民安，國安才能港安。中央以雷霆之勢出台香港國安法，香港維護國家安全「不設防」的歷史得以終結。今日之香港，告別動盪不安的局面，社會逐步安定，市民期盼已久的安寧生活得以恢復，愛國愛港旗幟高高飄揚。正如有香港市民所說，「國安法就像陽光驅散了黑暗」，這一「定海神針」讓香港迎來朗朗晴空。

選規護遠航，新選舉制度成為開啟良政善治的「里程碑」。習近平主席強調，「愛國者治港」是事關國家主權、安全、發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則。新選舉制度落地後，選舉委員會選舉、第七屆立法會選舉、第六任行政長官選舉相繼順利舉行。跳出政治操弄泥淖，回歸選賢與能、為民做事初心，今日之香港，「愛國者治港」原則得到落實，一支愛國愛港、擔當作為、精誠團結、為民服務的愛國者治港隊伍初步形成。

高瞻遠矚、運籌帷幄，一系列標本兼治的舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港、促進「一國兩制」實踐行穩致遠打下了堅實基礎。事實證明，有偉大祖國的堅強支撐，有全體香港同胞的攜手努力，香港就沒有抵禦不了的風浪，就沒有過不去的溝坎。

「尋夢者啟程起跑線，在這獅子山下衝線，願這香港同心一起創建。」香港特別行政區政府推出的慶祝香港回歸祖國25周年主題歌曲《前》，唱出了香港市民歷經風雨見彩虹、攜手同心向前進的共同心聲。走過二十五載，香港撥雲見日，再次揚帆起航。

香港候任行政長官李家超（右）和行政長官林鄭月娥出席2022年5月9日的新聞發布會。（Getty Images）

（四）

習近平主席強調：「在中央政府、香港特別行政區政府和社會各界的共同努力下，香港已實現由亂到治的重大轉折，正處在由治及興的關鍵時期。」砥礪奮進廿五載，攜手再上新征程。在「一國兩制」下，香港發展有著堅實基礎。

被網友譽為「護國歌校長」的香港專業進修學校校長陳卓禧，不久前在香港報紙上發表了一篇題為《咖啡往上流》的文章，講述年輕人經營一間咖啡小店，「雖然忙得天昏地暗，心裡卻是陽光滿溢」。「咖啡往上流」，也是「青年朝前走」，更是「一起向未來」。站上歷史新起點的香港凝心聚力再出發，充「往上」「朝前」「向未來」的能量。

25年來，在中央支持下，香港抵禦了亞洲金融危機、非典疫情、國際金融危機、新冠肺炎疫情的衝擊；在「一國兩制」下，資本自由流動、人才資源豐富、法治環境良好，依托祖國、面向世界、聯通內地與全球的獨特地位愈加突出。全球最大的離岸人民幣業務中心、全球企業經營環境排名第一、人才競爭力位列亞洲第一……一項項「高居榜首」的數據，折射出「中國香港」四個字的含金量。美國庫恩基金會主席羅伯特·庫恩認為，「一國兩制」政策使香港具有特殊地位，香港作為世界領先城市，體現了中國的國際形象和軟實力。

特首林鄭月娥在 2020年7月1日在香港舉行的升旗儀式後的招待會上發表講話後與律政司司長鄭若驊（中）等人敬酒。（Getty Images）

砥礪前行，繁榮穩定的基礎更加堅實。隨著社會恢復穩定、經濟持續復甦，香港重新走上發展正軌，所具有的市場化、國際化、法治化和人才眾多、文化多元、基礎設施先進、營商環境優良等特色優勢將得到更充分發揮。全球金融中心指數從跌出前五到重返前三，實現「U形」反轉；香港國安法實施至今，香港新股集資額超過6500億港元，較實施前同一時期增加超三成；超過9000家內地和海外企業在香港設立公司，許多企業繼續擴大在港業務……今天的香港，分外珍惜來之不易的發展勢頭，正緊緊抓住大有可為的歷史機遇。

重新出發，同創未來的合力更加凝聚。「和氣致祥，乖氣致異。」經過風雨波折，廣大香港市民更加清楚地認識到：香港雖有不錯的家底，但再也經不起折騰與內耗。珍惜香港這個家，是所有真正關心香港、愛護香港的人的共同心聲、共同期盼和共同責任。難忘2021年國慶，尖沙咀香港文化中心露天廣場，當《我和我的祖國》的樂聲響起，數百名市民放聲高歌，手中揮動的五星紅旗與巨幅國旗交相輝映，融匯成歡騰的紅色海洋。今天，香港社會正氣上揚、市民愛國真情流露，人心思穩、人心思定、人心思治，「求穩定、謀發展」是主流民意，「同為香港開新篇」成為強烈共識。

2022年6月29日，香港回歸25周年前，巨大的中國國旗和香港區旗在維園展示。（Getty Images）

「人生中有歡喜，難免亦常有淚。」近日，電視劇《獅子山下的故事》熱播。一座城、兩代人、四個家庭，在時代的浪潮里風雨同舟，在跌宕的歲月中攜手並肩，「用艱辛努力寫下那不朽香江名句」。回望歷史，一代又一代香港同胞奮力打拼，不同語言、不同信仰、不同習俗的人們相聚獅子山下，「理想一起去追」，這才有了「從一個默默無聞的小漁村發展成為享譽世界的現代化大都市」的香江傳奇。正如習近平主席強調的：「香港同胞所擁有的愛國愛港、自強不息、拼搏向上、靈活應變的精神，是香港成功的關鍵所在。」

中國人是了不起的，香港同胞是了不起的。有25年打下的堅實基礎，有香港同胞的團結奮鬥，我們對香港的未來充滿信心。

（五）

習近平主席強調：「對香港、澳門來說，『一國兩制』是最大的優勢，國家改革開放是最大的舞台，共建『一帶一路』、粵港澳大灣區建設等國家戰略實施是新的重大機遇。」砥礪奮進廿五載，攜手再上新征程。在「一國兩制」下，香港發展打開更大空間。

25年來，香港依托祖國、面向世界、益以新創，不斷塑造自己的現代化風貌。南海之濱，新的畫卷正在鋪展開來。推進粵港澳大灣區建設，是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。2019年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式發布以來，大灣區綜合實力顯著增強，粵港澳合作更加深入，三地民眾獲得感更加充實，國際一流灣區和世界級城市群建設邁出堅實步伐。

人民日報「任仲平」評論表示，今天，香港社會正氣上揚、市民愛國真情流露，人心思穩、人心思定、人心思治，「求穩定、謀發展」是主流民意，「同為香港開新篇」成為強烈共識。（Getty Images）

港珠澳大橋建成通車，深中通道、黃茅海跨海通道兩大世界級跨海工程加速推進……「軌道上的大灣區」正在加快形成，「1小時生活圈」便利著三地居民的往來交流。今天，世界夜景衛星圖上，從廣州、深圳延伸至香港、澳門，璀璨的燈光連成一片，交相輝映。聯通四海、擁抱五洲，粵港澳大灣區建設，必將為香港騰飛積蓄新的勢能。

祖國的繁榮昌盛，正是香港乘勢而上、聚勢而強的機遇所在。支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，建設國際創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心，發展中外文化藝術交流中心……翻開國家「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要，對香港的清晰定位和科學規劃躍然紙上。今天的祖國高度開放、日新月異，足以憑國家之大、活力之盛，為香港增優勢、拓空間、破難題提供強大動力。

祖國的繁榮昌盛，也是香港抵御風浪、戰勝挑戰的底氣所在。2022年3月2日上午，深圳平湖南國家物流樞紐，滿載防疫物資的「中央援港同心抗疫」鐵路班列開出，駛向香港。一樣的關愛，一樣的支持，宛如60年前開啟的那段深情往事：從1962年起，除大年初一之外，內地每天向港澳開出三趟供應鮮活冷凍商品的特快列車，被港澳同胞稱為「生命線」。從「三趟快車」到援港抗疫，從東江—深圳供水工程到港珠澳大橋，體現了中央政府對香港一如既往的殷切關懷，飽含著內地人民對香港同胞的深情厚誼。重整行裝再出發，祖國永遠是香港的堅強後盾，是香港劈波斬浪、勇毅前行的最大支撐。

「只有把個人發展跟國家命脈緊密相連，才能為自己找到最好的方向」「找准『香港所長』與『國家所需』的交匯點，將創造無限機遇」「香港未來的發展必定和國家的發展密不可分」……來自香港各界的聲音，充滿對未來的信心與期盼。香港社會珍惜機遇、抓住機遇，就一定能在融入國家發展大局中實現更好發展，共同譜寫中華民族偉大復興的時代篇章。

（六）

月壤入港、仰望星空話天宮、大國建造主題展、內地奧運健兒訪港……在2021年「時代精神耀香江」系列活動中，面對面聆聽航天、建築、體育界「天團」講述感人故事，無數香港同胞內心湧動起強烈的愛國熱情和民族自豪感，激蕩起開創新時代「一國兩制」實踐新境界的振奮與豪邁。

實現祖國完全統一，是中華民族根本利益所在，也是全體中華兒女的共同願望和神聖職責。1982年1月，鄧小平同志創造性提出「一個國家，兩種制度」科學構想，開闢了以和平方式實現祖國統一的新途徑。直至今天，我們依然可以如此發問：世界上還有哪個執政黨會允許在一國之內實行兩種社會制度？正如英國學者馬丁·雅克的評價，「一國兩制」的理念無疑是創新、適切而且合時宜的。

2022年5月30日，候任行政長官李家超在北京獲國家主席習近平接見。（政府新聞處）

二十五載櫛風沐雨，二十五載春華秋實。「一國兩制」在香港的偉大實踐，結出了累累碩果。黨的十九大把「堅持『一國兩制』和推進祖國統一」確定為新時代堅持和發展中國特色社會主義的14條基本方略之一；黨的十九屆四中全會把「堅持『一國兩制』，保持香港、澳門長期繁榮穩定，促進祖國和平統一」列為我國國家制度和國家治理體系具有的13個方面顯著優勢之一；黨的十九屆六中全會審議通過黨的第三個歷史決議，從13個方面總結新時代中國特色社會主義的偉大成就，其中一個重要方面就是「堅持『一國兩制』和推進祖國統一」。從治國理政的「嶄新課題」和「重大課題」，到中國特色社會主義的「基本方略」和「顯著優勢」，中國共產黨不斷豐富發展「一國兩制」理論和實踐。

形勢在變化，時代在前進，「一國兩制」也在不斷發展。習近平主席強調：「『一國兩制』的制度體系也要在實踐中不斷加以完善。」沒有「堅持」，「一國兩制」就會失去正確方向；沒有「完善」，「一國兩制」就會失去生機活力。應對新變化，化解新挑戰，這個過程是彰顯「一國兩制」強大生命力和製度韌性的過程，也是「一國兩制」不斷成熟、不斷完善的過程。今天，香港穿越陰霾、走出困境的事實恰恰說明，「一國兩制」具有強大生命力，並在實踐中不斷煥發出新的生機與活力。

走過泥濘，方知大道珍貴；經歷風雨，更覺陽光美好。習近平主席強調：「滿足香港居民對美好生活的期待，繼續推動香港各項事業向前發展，歸根到底是要堅守方向、踩實步伐，全面準確理解和貫徹『一國兩制』方針。」中國共產黨是「一國兩制」事業的創立者、領導者、踐行者、維護者，沒有任何人比中國共產黨、比中國政府更懂得「一國兩制」的寶貴價值，更執著堅守「一國兩制」初心。面向未來，只要對「一國兩制」堅信而篤行，「一國兩制」的生命力和優越性就會充分顯現出來。

歷史若鏡，歲月淘沙。習近平主席強調：「『一國』是根，根深才能葉茂；『一國』是本，本固才能枝榮。」從世界發展大勢來審視，從民族復興偉大征程來凝望，從香港回歸以來生動實踐來印證，「一國兩制」在香港的實踐根深葉茂、本固枝榮，繪就了香江兩岸「無邊光景一時新」的繁榮景象，開創著東方之珠「直掛雲帆濟滄海」的美好明天。

（七）

2021年10月，「光影記憶百年風華——《國家相冊》大型圖片典藏展」在香港中央圖書館開幕：香港海員罷工勝利後，歡慶的人群擠滿街頭；東江縱隊的戰士，在新界開展抗日游擊戰爭；回歸之夜，香港警察更換帶有紫荊花圖案的新警徽；港珠澳大橋逐浪臥波，延伸天海之間……一幕幕場景提醒人們：香港始終與祖國一體同心、血脈相連，共同書寫著中華民族偉大復興的史詩。

1840年的鴉片戰爭，是中國近代史的開端；香港島的割讓，是中華民族刻骨銘心的屈辱。1949年10月1日，當第一面五星紅旗在天安門廣場升起，身處殖民統治下的香港同胞也在維多利亞港口升起了五星紅旗。「我的祖先早已把我的一切，烙上中國印。」一首《我的中國心》，唱出了香港和祖國內地的緊密相連。「沖開血路，揮手上吧，要致力國家中興。」一首《萬里長城永不倒》，吶喊穿越歷史煙雲，激盪民族復興之路。

圖片為中國人民抗日戰爭博物館中，中國領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤和習近平正面肖像。（Getty Images）

習近平主席強調：「實現中華民族偉大復興，港澳同胞大有可為，也必將帶來香港、澳門發展新的輝煌。」實現中華民族偉大復興的中國夢，是時代的召喚，是民族的使命。身處在我們這個時代的中國人，不論在什麼地方，都應該為此感到驕傲，都應該為此作出貢獻，有一分熱、發一分光。在新的偉大征程上，香港堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，一定能開闢發展嶄新天地、共襄偉大復興盛舉。

千山一脈，萬水同源，香港的歷史，已經匯入祖國發展進步的大江大河。現在，全體中華兒女正以豪邁的自信、激昂的壯志向第二個百年奮鬥目標進軍。香港新起點與國家新征程相交匯，必將迸發巨大能量。當我們國家第二個百年奮鬥目標實現的時候，那時的香港必將成為全世界都心馳神往的新的東方之珠。這是香港同胞的美好期待，也是祖國人民的共同心願！

1997 年 7 月 1 日，在香港會議展覽中心舉行的交接儀式上，一名中國士兵在英國軍隊行軍前舉起國旗。該活動標誌著英國 156 年殖民統治的結束。 （Getty Images）

面向未來，讓我們堅定這樣的歷史自信——傳承中華文明，致力民族復興，我們有無比廣闊的舞台，有無比深厚的歷史底蘊，有無比強大的前進定力。

面向未來，讓我們葆有這樣的歷史自覺——增強國家意識，涵養家國情懷，共擔民族復興的歷史責任，共享祖國繁榮富強的偉大榮光。

面向未來，讓我們保持這樣的歷史主動——讀懂歷史的大邏輯、融入國家的大敘事，順時而為，乘勢而上，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興共同奮鬥。

（八）

2022年7月1日，香港警隊將全面轉用解放軍隊列。參與隊列培訓的香港警察動情地說：「每一步都更有歸屬感。」一個個歷史時刻都在見證，中華民族偉大復興的前進步伐勢不可擋，香港與祖國內地同發展、共繁榮的道路必將越走越寬廣！

1997年—2022年，彈指一揮間。25年前，穿越歲月滄桑的遊子，在億萬中華兒女飽含熱淚的注視中，回到暌違已久的祖國懷抱。今天，香江故事翻開新的篇章，全世界見證東方之珠「攜手再上新征程」的璀璨光輝。

2019年10月1日，習近平在北京天安門廣場隆重慶祝中華人民共和國成立70周年大會。（新華社）

2017年7月1日，香港會展中心。在香港回歸祖國20周年的重要時刻，習近平主席深情矚望：「有偉大祖國作為堅強後盾，有中央政府和內地人民的大力支持，有回歸20年積累的豐富經驗和夯實的發展基礎，有香港特別行政區政府和社會各界人士的團結奮鬥，『一國兩制』在香港的實踐一定能夠再譜新篇章，香港一定能夠再創新輝煌！」

2021年7月1日，北京天安門廣場。在中國共產黨成立100周年的重大歷史時刻，習近平總書記莊嚴宣示：「我們要全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區社會大局穩定，保持香港、澳門長期繁榮穩定。」

風好正是揚帆時，奮楫逐浪向未來。今天的香港，走過千山萬水，不懼山高水遠；今天的中國，踏上新的征程，復興不可逆轉。新時代東風浩蕩，中國夢前景光明。香港的明天必將更加美好，中國的未來必將壯麗輝煌！

我們「相信自己、相信香港、相信國家」！