一根柱子支撐百年懸空　福建甘露寺「建築奇蹟」引日本人三度考察

在福建，除了靈通岩寺外，還有一座享負盛名的懸空寺，名叫甘露寺，坐落於泰寧金湖風景區，始建於宋朝年間（公元1146年），歷史悠久。甘露寺所在的福建泰寧大金湖，素有「天下第一湖山」的美譽，環境秀美，人傑地靈，是一處修行聖地。

甘露寺鑲嵌於峭壁深壑之中，赤紅色的樓閣群散發出神聖莊嚴的氣息，單從遠處觀看，已然無比壯觀，然而，這座古寺最令人歎為觀止的地方，是它「一柱插地，不假片瓦」的建築結構。

編輯︰流螢（當代中國）

所謂「一柱插地，不假片瓦」，指的是甘露寺只利用了一根粗大的原木柱子來支撑起整座建築群，而屋頂並沒有使用任何片瓦，全部為原木築造，這一點在普遍擁有華麗磚瓦及石獅子像的寺廟之間，顯得十分與眾不同，充分展現出建造者對自然，乃至天人合一的極緻追求，是中國建築史上的一大傑作。

此外，甘露寺全以「Ｔ」形拱頭相連接，又名「插拱」，沒有使用一根鐵釘，其精妙之工藝對亞洲建築影響深遠，12世紀時，日本人更三度來考察，位於日本奈良的東大寺大佛殿中所使用的結構布局，正正就是取樣於甘露寺。

有關高中狀元的中國文化傳説

民間有一個關於甘露寺的有趣傳説，相傳，甘露寺的前身是一座毫不起眼的小寺廟，裏面供奉着送子觀音，北宋時期，一位婦人特地到寺廟求子，並許願將來若是生了兒子，必定會花重金重修寺廟。

後來，這位婦人果真得子，兒子更考獲狀元，為了完成母親的夙願，這位孝子尋遍天下建築奇才來此修廟，最後，由一位名叫周斫頭的建築師突發奇想，構建了這座「一柱擎天」的甘露寺，而後人亦將這根撐起寺廟的柱子稱為「狀元柱」，從此甘露寺的香火空前繁盛，到寺廟祭拜的人愈來愈多。

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