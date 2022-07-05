廣東省委書記：強化粵港澳聯防聯控　減低疫情對經濟及生活影響

撰文：朱加樟
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廣東省委常委會於3日（周日）召開會議，省委書記李希主持會議。會議指出，要強化粵港澳聯防聯控，最大限度減少疫情對經濟社會發展和群眾生產生活的影響。

據廣東省委機關報《南方日報》報道，會議主題是學習貫徹習近平總書記在慶祝香港回歸祖國25周年大會上的重要講話精神。

會議指出，要按照中央統一部署，抓住粵港澳大灣區建設等重大歷史機遇，不斷深化粵港澳合作，為支持香港融入國家發展大局作出廣東努力、廣東貢獻。

會議指，要攜手港澳推進粵港澳大灣區建設。深入實施「灣區通」工程，推動三地規則銜接和機制對接，推進基礎設施互聯互通，讓人流、物流、資金流、信息流更便捷流動。突出科技和產業合作，加快大灣區國際科技創新中心和綜合性國家科學中心建設，強化產學研創新協同，推動產業深度融合發展，實現港澳與大灣區內地城市珠聯璧合，全面提升大灣區綜合實力和競爭力。

會議又指出，要深化民生領域合作，支持香港、澳門更好排解民生憂難。強化粵港澳聯防聯控，最大限度減少疫情對經濟社會發展和群眾生產生活的影響。全力落實中央惠港惠澳政策，大力支持港澳居民特別是港澳青年到廣東就業創業，切實加強粵港澳青年人文交流，解決廣大青年面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會。

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