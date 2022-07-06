疫情｜內地增353宗本土感染　安徽今開展第9輪全民檢測

國家微健委公布，內地昨日（6日）新增353宗本土感染個案，其中112宗本土確診病例，241宗無症狀感染，染疾者大部分來自安徽。



內地新增141宗確診病例，其中112宗為本土個案，包括安徽81宗，上海9宗，福建8宗，北京5宗，江蘇4宗，浙江2宗，山東、四川、陝西各1宗；其餘29宗境外輸入病例。同日，新增無症狀感染者286宗，其中241宗本土，包括安徽141宗，江蘇61宗，上海15宗，陝西10宗，福建6宗，天津5宗，北京、廣東、四川各1宗；其餘45宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例724宗，累計報告確診226176宗，5226人死亡。

安徽開展第9輪全民檢測

安徽省昨日新增222宗本土感染病例，其中81宗為確診病例，有6宗來自宿州市靈璧縣、75宗來自泗縣；141宗為無症狀感染，泗縣佔126宗，其餘來自靈璧縣、亳州市蒙城縣、蚌埠市固鎮縣。

從6月26日至7月5日，安徽省共報告確診病例267宗，其中境外輸入1宗，宿州市泗縣259宗、靈璧縣7宗；共報告1002宗無症狀感染。

安徽省今日開展第9輪全民核酸檢測。泗縣政府發文稱，經過10天連續奮戰，社會面陽性比例呈現明顯下降趨勢，疫情傳播風險總體可控。

上海對12區實施「3天2檢」

7月3日、4日，上海市連續報告多宗本土個案，患者活動軌跡均與普陀區蘭溪路148號有關，該場所已被列為高風險區。經流行病學檢查，該場所內相關風險人員流動頻繁，活動軌跡涉及多個區、多個場所。

為盡早發現和控制疫情風險，上海開展「3天2檢」（3天內完成兩次核酸檢測，至少間隔24小時），從7月5日至7日起，對黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域以及浦東新區、嘉定區、奉賢區部分區域開展全員核酸篩查。

交通部：提高港口高風險崗位人員核酸檢測頻次

7月5日，交通運輸部官網發布《港口及其一線人員新冠肺炎疫情防控工作指南（第十版）》，包括修訂港口高風險崗位人員的核酸檢測頻次，以及封閉管理作業模式。

《工作指南》要求，核酸檢測頻次由原來的「每隔1天開展1次核酸檢測，每周可採集1次鼻咽拭子（替代1次咽拭子）標本」，調整為「每天開展1次核酸檢測」；封閉管理作業模式由原來的「14+7+7」（14天封閉管理作業+7天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測），調整為「X+7」（X天封閉管理作業+7天集中或居家隔離醫學觀察），且隔離期間第1、4、7天各開展一次核酸檢測。

此外，《工作指南》修訂了擬由國際航線轉為國內航線的船舶靠港作業相關要求。自抵達境內入境口岸後滿7天，按規定在第1、2、3、5、7天開展的共5次核酸檢測，結果均為陰性，經相關主管部門同意，裝卸人員等有關人員方可上船作業。