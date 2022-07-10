疫情｜深圳健康驛站即日起改為抽籤分配房間　每晚8時公布結果

深圳市政府今日（10日）公布，為入境旅客提供隔離醫學觀察的健康釋站，即日起改以抽籤方式分配房間，此前已成功預訂健康釋站的旅客則不受影響。



新措施規定，自今天起需要從深圳灣口岸入境內地的人士，必須將資料先申報到健康驛站系統，待審核符合資格條件，只要合資格就可以參與抽籤。

據介紹，深圳市將會根據酒店的剩餘數量分配抽籤名額。經深圳灣口岸入境的旅客須提前預約通關，系統根據香港從深圳灣口岸入境旅客需求量結合深圳市健康驛站可用房間數量，彈性設置每日抽籤名額，因此每日名額並非現時公布的每日2000個，有可能多於或少於2000個。

入境旅客需要自行到「健康驛站房間線上預約系統」，填寫個人資料，包括姓名、手機號碼、最終目的地等。待系統審核後，旅客就可以在每天上午9時至下午6時期間，參與下一期抽籤，報名時可實時查看未來6日的可用抽籤名額及已報名人數。

系統將於每晚8時公布抽籤結果，每名旅客在同一期抽籤只允許中籤一次，並可通過預約系統的公告或「預約信息」查看結果。旅客可在中籤預約日期當天憑「預約確認單」入境，「預約確認單」不可轉讓，在入境後或預約日期後即告失效。