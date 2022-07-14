微博抖音禁詞爆棚「國家」變「國國」　作家憂影響教育：救救孩子

日前微博13日公告稱，站方將對站內利用諧音字、變體字等「錯別字」發布、傳播不良信息的違規行為開展集中整治。



暢銷作家、教育機構「飛馳成長」創始人李尚龍分享，自己直播時為了規避平台的審查，他只得把「秒殺」改成「秒秒」，將「國家」改成「國國」，「賺錢」則說成「賺米」。李尚龍指出，這些為了平台而故意製造的錯別字正在養成一種新型的文字體系，而接受並使用這些錯別字的，正是我們下一代。他文末呼籲「救救孩子」得到許多網民回響。



李尚龍在文中指出，自己最近在直播測數據，卻沒想到一天在抖音違規8次。其中三次是因為說了「微信」。他表示，自己了解騰訊和字節（抖音母公司）兩家公司為了流量的商業之戰，所以在抖音儘量不說微信、朋友圈這樣的詞語。

但接著他發現「秒殺」也不能說，要改成「秒秒」；「賺錢」也不能說。於是他諮詢相關人士，發現要說「賺米」；直播間則要說「啵啵間」。

李尚龍表示，自己隔日在介紹《大英博物館》這本書，講到「因為疫情原因，很多孩子現在出不了國，但可以在書裡找到博物館的裡的壯麗。」沒想到又收到警告，後來他才知道，不能說因為「疫情原因」，要說因為「口罩原因」。他也被告知「最、第一、絕對，國家」等極限詞都不能說。

李尚龍也發現抖音有許多指涉特定詞彙的說法，例如他聽到小區一群孩子扯著嗓子喊：「完了，芭比Q了（指燒烤，完蛋的意思）！」他才意識到，抖音有8億用戶，這些用戶其實包括大量的孩子和家長。他擔心新一代人正因為平台故意製造的錯別字，形成一種新的文字體系。

李尚龍提到，他擔憂未來小孩會說出「我媽媽在抖爸爸（抖音）的啵啵間（直播間），花了五十米（元）買了東西。」，小孩不寫「我要好好賺錢，成為國家棟樑。」而寫「我要好好賺米，成為國國棟樑」文末他呼籲「救救孩子」文章引發廣大回響，截至14日中午12時已突破20萬讚。

微博用戶「煢兔1217」表示，身為一個在職語文老師，非常認同李尚龍說法。「班級裡部分同學寫作文網絡用語非常嚴重，而最可怕的是這些詞匯出現在作文中，我指出後孩子根本不知道哪裡有問題，說明這件事對他們來說已經常態化了，很難糾正。」

有網民認為，上一代人時常批評下一代人的文法不好，但在現在的社交平台審查下，「話都說不清楚了。」亦有網民呼籲國家應該介入監管這些網絡社交平台。

網民點睇：

動不動這禁那禁，一句好好的中國話從會說變成了看不懂的東拼西湊的鬼話

我們不說諧音，會被禁止，我們說諧音，會被禁止使用諧音錯別字……哦懂了，所以是要我們閉嘴是吧？

現代版文字獄。為什麼在科技最發達先進的時代 人類文明反而在倒退呢？

