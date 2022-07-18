中共20大｜分析指國台辦換班：劉結一執掌外事　劉軍川轉任統戰部

有報道指，中共20大會前後，國台辦領導層將大換班，國台辦副主任劉軍川將轉任中央統戰部紀檢組組長。現年65歲主任劉結一出身外事系統，有望更上層樓，執掌外事大權，國台辦勢必易帥。



香港媒體《星島日報》今（18）日報道，劉軍川現年59歲，如果轉入紀檢系統，可以延長政治生命。根據相關規定，大陸副部級一般60歲退休，中央部委紀檢組長雖然仍是副部級，但可以63歲退休，一般獲提名者不超過60歲。

報道稱，國台辦的編制是一正四副，前國台辦副主任裴金佳較早前已經升任退役軍人事務部部長。

目前國台辦只有3名副主任，即陳元豐、龍明彪和劉軍川。陳元豐現年59歲，龍明彪為60歲，副部級一般60歲退休，加上劉軍川將轉換跑道，意味著國台辦領導層將大換班。

目前國台辦只有3名副主任：陳元豐、龍明彪和劉軍川。（國台辦）

劉軍川畢業於廈門大學經濟系，畢業後在空軍指揮學院任教10年，1993年才轉入國台辦，曾任經濟局副局長、聯絡局局長，2019年升任副主任。

6月8日，國台辦副主任劉軍川在北京舉辦的「第二屆攜手圓夢——兩岸同胞交流活動」上曾表示，統一後，所有擁護祖國統一的台灣同胞將在台灣真正當家做主，台灣將永保太平，廣大台灣同胞要認準前途所系、利益所在，和大陸同胞攜起手來，共創祖國統一的美好未來，共享民族復興的無上榮光。

他表示，民族復興、祖國統一，對台灣發展是歷史機遇，對台灣同胞是最大福音，經濟更加發展，文化更加繁榮，社會更加和諧，民生更加改善，在國際上更加安全、更有尊嚴。他説：「中華民族偉大復興的中國夢是兩岸同胞共同的夢想，也承載著台灣同胞對美好生活的嚮往。中華民族好，台灣同胞才會好；中華民族強，台灣同胞才會強。」

國家主席習近平（中於2019年1月2日在北京人民大會堂舉行的《告台灣同胞書》發表 40 周年紀念活動上發表講話。（Getty Images）

中共中央台灣工作辦公室（中台辦）是中共中央主管對台工作的職能部門，國務院台灣事務辦公室（國台辦）是國務院主管台灣事務的辦事機構，為一個機構兩塊牌子。

就中國政府關於台灣問題的方針政策方面，國台辦表明，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在，也是中共和中國政府的神聖歷史使命。黨中央堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持一個中國原則和體現這一原則的「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂。

同時，秉持「兩岸一家親」理念，擴大兩岸經濟文化交流合作，增進同胞親情和福祉，促進心靈契合；團結包括廣大台灣同胞在內的全體中華兒女，順應歷史潮流，共擔民族大義，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，共創中華民族偉大復興的美好未來。