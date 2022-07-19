有片｜天津一個月內第二宗燃氣爆炸事故　大廈外牆炸裂11傷3失蹤

7月19日7時20分，天津市北辰區歡顏里小區發生爆炸事故，一棟六層樓建築損毀。據《央視新聞》報道，事故原因是3號樓一居民家中發生燃氣爆燃，造成樓體受損。

據最新消息，事故已造成11人受傷，均無生命危險。經過四個多小時的救援，有1人被成功救出，另1人正在全力救援中。此外，還有3人失蹤。



影片和圖片可以看出，該大廈雖未倒塌但牆面炸裂。《大象新聞》報道，一名小區內的居民告訴記者，爆炸發生在小區的3號樓。「早上聽到了很大的爆炸聲，感覺窗戶都抖動了，我還以為是地震了。」該居民表示，他出門後發現小區3號樓損毀嚴重，「前面被震裂了，後面的樓體塌了。」

天津市應急管理中心的工作人員表示，現在工作人員正在現場處置中。目前，相關部門正積極開展救援。

事故發生後，天津市委書記李鴻忠，市委副書記、市長張工立即作出批示並趕赴現場，要求市應急局、北辰區迅即全力組織救援，把救人放在第一位，千方百計解救被困人員，嚴格加強現場安全警戒，切實防止次生事故發生。



這是天津近一個月發生的第二起燃氣爆炸事故。6月21日16時45分許，天津市寶坻區北城東路與吳蘇路交口附近也曾發生的燃氣爆燃事故，造成23人受傷。